Trabalhos da RMSP são selecionados para Mostra da SEDS

Seis trabalhos de cidades da Região Metropolitana de São Paulo foram selecionados para a 1ª Mostra de Experiências de Trabalho Social com Famílias da Proteção Social Básica do Estado de São Paulo. O evento, promovido pela Secretaria estadual de Desenvolvimento Social, ocorrerá na capital paulista nos dias 25 e 26 de setembro. Entre os 28 projetos escolhidos estão o “O trabalho social com famílias por meio das ações comunitárias desenvolvidas no programa família Cajamar”, de Cajamar, o “Tecendo redes de apoio”, de Franco da Rocha, o “Ações comunitárias de PSB para famílias do PAIF”, de Itaquaquecetuba, o “Grupo de acompanhamento: veteranos e aprendizes”, de Mogi das Cruzes, o “Roda de mulheres”, de Osasco, e o “PSB no domicilio para pessoas idosas e PCD”, de Suzano.

Ao todo, houve 186 inscrições na Mostra, sendo 141 delas consideradas válidas por atenderem aos requisitos exigidos no edital. Todos os trabalhos que obedeciam aos critérios do edital foram submetidos à Comissão de Avaliação e Seleção de Experiências, composta por 12 profissionais de Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social das seis Macrorregiões do estado. A avaliação das experiências e a atribuição de notas foram feitas de forma individual, a partir da observação da correspondência ao eixo informado na inscrição e dos critérios definidos no edital.

Realizada pela Coordenadoria de Assistência Social (CAS) e pela equipe de Proteção Social Básica (PSB), a Mostra tem como objetivo valorizar e dar visibilidade à produção de conhecimento das equipes municipais de PSB no desenvolvimento das práticas de Trabalho Social com Famílias, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).