Trabalhadores encontram mais de 1,3 mil vagas de emprego na rede de agências da Prefeitura de SP

O Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, da Prefeitura de São Paulo, está com mais de 1.300 vagas de emprego abertas nesta semana. As oportunidades são nas áreas do comércio, serviços e construção civil, com salários de até R$ 4.500.

Os interessados que ainda não têm cadastro no Portal Cate devem se inscrever de forma on-line até o dia 19 de junho. A participação nos processos seletivos também ocorre de forma presencial nas unidades da rede Cate. No local, o munícipe faz o cadastro e recebe uma carta de encaminhamento, caso atenda às exigências do empregador. Todas as vagas podem ser consultadas também na plataforma do serviço, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Dentre as oportunidades, mais de 120 são focadas na diversidade, com destaque para pessoas com deficiência, público LGBTQIA+, imigrantes, entre outros perfis. As principais áreas são as de auxiliar de limpeza e atendente de restaurante, assim como técnico de informática e recepcionista. As vagas em sua maioria pedem do ensino fundamental ao médio completo. Os turnos e escalas variam, podendo ser de manhã, tarde ou noite (6×1 ou 5×2). Todas as vagas são permanentes.

“Nossa área de Captação de Vagas atua também junto às empresas a fim de trazer para nosso serviço oportunidades que possam contribuir com inclusão no mercado de trabalho. As empresas estão abertas a esse diálogo e já sabem da importância de uma equipe diversa. Temos como apoiar nesse processo com os demais órgãos da Prefeitura”, declara Eunice Prudente, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Outro setor com expressivo número de vagas é na área de logística nos cargos de auxiliar e supervisão. São 165 postos com requisitos como ensino fundamental ao médio, além de possibilidades de contratar pessoas sem experiência. A maior parte das oportunidades requer disponibilidade para o trabalho em sistema de escala. Os rendimentos variam entre R$ 1.650 e R$ 4.329.

Já na área de teleatendimento são 100 vagas – salários de R$ 1234 a R$ 2513. As oportunidades estão em bairros como Mooca, Consolação, República e Parada Inglesa. É necessário ter no mínimo o ensino fundamental completo, algumas posições o empregador oferece treinamento, permitindo que o candidato não tenha exercido a atividade anteriormente.