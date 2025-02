Trabalhadores domésticos do ABC terão curso gratuito de qualificação

A Universidade Federal do ABC (UFABC) abriu inscrições para o curso gratuito “Qualificação Social e Profissional no ABC: Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente”. Com o objetivo de qualificar profissionais que atuam com trabalho doméstico na região, a iniciativa oferece, nesta primeira edição, 600 vagas e aborda temas como direitos trabalhistas, saúde, segurança no trabalho, e cidadania.

O curso tem carga horária de 200 horas e será realizado presencialmente aos sábados, das 9h às 17h, de março a julho, nos campi de Santo André e São Bernardo do Campo. No ato da inscrição, o candidato deverá informar o local onde deseja fazer o curso. Os participantes receberão um auxílio financeiro de R$ 2.000,00, dividido em cinco parcelas, para transporte e alimentação.

As vagas são limitadas e a seleção será realizada por meio da análise dos documentos apresentados na inscrição. Há vagas gerais (de ampla concorrência) e reservadas para grupos específicos como vagas para pessoas negras (pretas e pardas), pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans e refugiados.

O projeto é financiado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por meio do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no próximo sábado (8/2), das 10h às 14h, no campus Santo André da UFABC ou online, até 16 de fevereiro, por meio do site oficial do programa (https://ufabc.net.br/cursodomesticas).

Em 2024, o Grande ABC formou a primeira turma do Programa Manuel Querino, iniciativa implementada em parceria entre o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que articulou a implementação do projeto, e a UFABC, responsável por ministrar as aulas.