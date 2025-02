SP oferece curso de Qualificação Empreendedora para ambulantes do Carnaval de Rua 2025

A Prefeitura de São Paulo, em colaboração com a Ambev, anunciou a realização do curso “Meu Comércio de Rua: Vendendo em Grandes Eventos”, destinado à capacitação dos ambulantes credenciados que atuarão durante o Carnaval de Rua 2025. As inscrições para este curso gratuito estarão abertas até o dia 21 de fevereiro, podendo ser realizadas através do Portal do Cate.

Esta iniciativa visa aprimorar as habilidades dos vendedores ambulantes, oferecendo formação nas áreas de vendas, gestão financeira e atendimento ao cliente, com o intuito de proporcionar uma experiência de qualidade não apenas durante as festividades carnavalescas, mas também em outras oportunidades ao longo do ano. A proposta é que os participantes possam se destacar no empreendedorismo e atuar de forma legal e planejada em grandes eventos.

Rodrigo Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, enfatizou a importância da qualificação dos ambulantes para garantir um Carnaval organizado e seguro. Segundo ele, o curso fornecerá ferramentas essenciais para que esses profissionais possam ter sucesso não apenas na época do carnaval, mas também em outros períodos, fortalecendo a geração de renda na cidade.

O conteúdo do curso será dividido em três módulos abrangentes:

No primeiro módulo, os participantes aprenderão sobre a organização do trabalho no comércio de rua. Serão abordados temas como empreendedorismo, regulamentação e documentação necessária para operar legalmente, planejamento para grandes eventos e gestão financeira. Além disso, haverá uma recomendação para que realizem um curso adicional no Cate sobre boas práticas de manipulação de alimentos.

O segundo módulo focará nas técnicas de vendas e marketing aplicadas ao comércio ambulante. Os participantes aprenderão sobre atendimento ao cliente, práticas sustentáveis e autocuidado, além de estratégias para resolução de problemas comuns no dia a dia.

Por fim, no terceiro módulo, os empreendedores terão a oportunidade de refletir sobre seu desempenho após as vendas e se preparar para futuros eventos. Este segmento incluirá avaliação do desempenho financeiro e operacional, identificação de áreas para melhorias, desenvolvimento de estratégias para maximizar contatos estabelecidos durante os eventos e mapeamento dos principais eventos ao longo do ano.

Renan Vieira, presidente da Ade Sampa, ressaltou que o comércio de rua é um componente significativo da economia paulistana. Ele destacou que o curso é totalmente online, tornando-o acessível a todos os interessados, que poderão completá-lo tanto por meio de dispositivos móveis quanto por computadores. Os trabalhadores também terão a opção de utilizar gratuitamente a infraestrutura dos espaços Teia para realizar o curso mediante agendamento. Com esta ação, a prefeitura reforça seu compromisso com a capacitação empreendedora e o fortalecimento da economia local.