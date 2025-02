SP lidera criação de empregos com carteira assinada e valor de salário no país em 2024

O estado de São Paulo criou 459.371 vagas de emprego com carteira assinada em 2024. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

São Paulo foi o estado que mais criou oportunidades no ano passado entre todas as Unidades da Federação – o equivalente a 1.259 vagas por dia.

“O estado de São Paulo reafirma sua vocação para o trabalho e a geração de oportunidades, liderando a criação de empregos formais no Brasil em 2024. Esse resultado reflete a força do nosso setor produtivo e a confiança das empresas em investir e crescer aqui. Seguiremos trabalhando para manter São Paulo como referência nacional em desenvolvimento, inovação e geração de empregos de qualidade”, afirma o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O Brasil gerou o total de 1.693.673 vagas em 2024. Assim, o estado de São Paulo criou 27% do total de vagas no país. A geração de empregos no estado teve aumento de 3,31% em relação ao mesmo período do ano passado.

A região Sudeste registrou saldo de 779.170 postos de trabalho formal, avanço de 3,35% em relação a 2024. O estado de São Paulo foi responsável por 59% do total de vagas da região.

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o que mais gerou vagas formais em 2024: 276.221 (60% do total de 459.371). Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas foi responsável por 131.301 vagas dentro do setor.

Indústria (92.486) e Comércio (81.236) são os setores que vêm em seguida na criação de maior número de postos de trabalho.

Salário médio

O estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país no ano: R$ 2.472,89 (alta de 3,22%), seguido por Distrito Federal (R$ 2.284,54) e Rio de Janeiro (R$ 2.223,29). No Brasil, o salário médio ficou em R$ 2.177,96 (alta de 2,59%). O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.327,17).

Veja as 50 cidades do estado que mais criaram empregos no estado de SP:

São Paulo: 157.245

Guarulhos: 17.882

Campinas: 13.621

Osasco: 12.732

São Bernardo do Campo: 11.118

Sorocaba: 9.182

São José dos Campos: 8.651

Santo André: 8.295

Santos: 7.008

Barueri: 6.656

Ribeirão Preto: 6.620

São José do Rio Preto: 5.719

Jundiaí: 5.329

Mogi das Cruzes: 5.262

Piracicaba: 4.558

Botucatu: 4.394

São Caetano do Sul: 4.351

Cajamar: 4.140

Taubaté: 3.600

Diadema: 3.505

Santana de Parnaíba: 3.302

Franca: 3.185

Praia Grande: 3.117

São Carlos: 2.893

Araraquara: 2.657

Presidente Prudente: 2.517

Itu: 2.492

Sertãozinho: 2.448

Marília: 2.406

Carapicuíba: 2.370

Itaquaquecetuba: 2.368

Cotia: 2.364

Mauá: 2.267

Indaiatuba: 2.188

Paulínia: 2.152

Itapecerica da Serra: 2.150

Sumaré: 2.126

Atibaia: 2.117

Rio Claro: 2.109

Araçatuba: 1.965

Tatuí: 1.962

Santa Rita do Passa Quatro: 1.780

Jacareí: 1.758

Guarujá: 1.750

Votorantim: 1.647

Mogi-Mirim: 1.638

Salto: 1.631

Itapevi: 1.629

Jaboticabal: 1.602

Cabreúva: 1.537