Totens de segurança reduzem criminalidade em Diadema e região

A tecnologia tem se consolidado como uma importante aliada na segurança pública, e um recente estudo da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema (SP) reforça essa tendência. A pesquisa aponta que a instalação de totens de segurança no município tem desempenhado um papel fundamental na redução dos índices criminais. Segundo os dados levantados, áreas equipadas com os dispositivos registraram uma queda de quase 20% em determinados crimes ao longo de 2024, em comparação ao ano anterior. Além disso, considerando os 25 totens espalhados pela cidade, foi constatada uma redução de 80% da criminalidade nas áreas de abrangência desses equipamentos.

O levantamento, conduzido pelo Observatório Municipal de Segurança Pública, utilizou informações do Sistema Infocrim, da SSP-SP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), analisando ocorrências registradas entre janeiro e outubro de 2024. A metodologia considerou um raio de 400 metros ao redor de cada totem, priorizando crimes como homicídio, feminicídio, roubos e furtos em geral, roubos e furtos de veículos e violência doméstica. No total, foram contabilizadas 615 ocorrências em 2024, contra 746 no ano anterior.

Além de Diadema, outros 13 municípios do estado de São Paulo contam com os totens de segurança, contribuindo para a proteção da população. A presença dos equipamentos, desenvolvidos com tecnologia patenteada, tem se mostrado eficaz não apenas para a redução de crimes, mas também para o aumento da sensação de segurança da população. “Com quatro metros de altura, os totens reúnem várias funcionalidades em um único dispositivo, incluindo estrutura robusta, sistema de giroflex semelhante ao das viaturas policiais, comunicador de alta potência que envia alertas à população e mensagens automáticas de áudio para campanhas educativas e orientativas, além de monitoramento simultâneo por câmeras 360°”, explica Edison Endo, diretor da Helper Tecnologia, empresa responsável pelo desenvolvimento dos equipamentos.

O sistema ainda conta com alto-falantes de alta potência que permitem atuação remota em ocorrências, transmissão de alertas instantâneos e divulgação de mensagens de conscientização à população. “A expansão desse modelo de segurança para outras cidades reforça a importância da tecnologia como aliada no combate à criminalidade, garantindo ambientes mais seguros e protegidos para a população”, analisa o diretor.