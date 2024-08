Centro de São Paulo ganha totens com câmeras, alertas e ligações para o 190

As ruas do centro de São Paulo estão recebendo a instalação de dispositivos equipados com câmeras de monitoramento e alertas luminosos e sonoros para auxiliar a população durante alguma situação de emergência. Os totens têm o objetivo de aumentar a sensação de segurança nos arredores. Além dos avisos, os equipamentos permitem que as pessoas façam ligações ou videochamadas com a Polícia Militar 24 horas por dia.

Conforme a Coordenadoria de Análise Criminal e Pesquisa (CAP), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ainda em fase de teste, acadêmicos da Unicamp e Unifesp estão formulando questionários que serão transmitidos a frequentadores da região. Na enquete, haverá perguntas para entender o que a população acha sobre o equipamento e se vale a pena, ou não, o investimento.

“Estamos empenhados em garantir a efetividade dos totens para a população. Se realmente for positivo, colaborar para queda dos indicadores criminais e aumentar a sensação de segurança na região, vamos estudar as melhores localidades para instalar outros”, disse o capitão Júlio César, da CAP. “É um teste e um estudo robusto. Todos os dados serão parametrizados para saber se realmente funcionam.”

Um dos totens foi instalado na rua dos Protestantes, bem próximo de onde se concentra o fluxo de usuários das cenas abertas. Esse, especificamente, além de ter a função de efetuar uma ligação para o 190, ainda pode emitir mensagens gravadas com orientações sobre saúde, como onde encontrar abrigo ou locais de tratamento, como o Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, do governo do estado.

Outros dois dispositivos estão na avenida Ipiranga com a avenida São Luiz, e na Praça Ragueb Chohfi, no cruzamento entre as ruas 25 de março e General Carneiro. Os policiais farão o atendimento da população que utilizar os totens em uma sala exclusiva instalada no Comando de Policiamento de Área 1, no centro de São Paulo.

Os equipamentos foram disponibilizados ao governo do estado sem custo por meio de uma parceria com uma empresa privada. Por enquanto, as equipes estão testando a mecânica dos instrumentos para corrigir possíveis falhas. Posteriormente, os testes serão feitos com os próprios frequentadores do centro.