Em Diadema, áreas com totens de vigilância têm queda de criminalidade em 2024

Recente estudo da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema confirma que o investimento da Prefeitura em totem de vigilância tem contribuído para a redução de ocorrências criminais no município. Na média geral, as áreas com esse tipo de equipamento apresentaram quase 20% a menos em alguns índices de criminalidade em 2024 em relação ao ano anterior. Considerando os 25 totens, houve redução em 80% das áreas de abrangência.

De acordo com Observatório Municipal de Segurança Pública, a comparação tem como base os números de janeiro a outubro, junto ao Sistema Infocrim, da SSP-SP (Secretaria Estadual de Segurança Pública). O levantamento contabilizou as ocorrências no raio de abrangência de 400 metros em torno de cada totem.

Nesta análise, a Prefeitura priorizou a tabulação dos seguintes tipos de crimes: homicídio, feminicídio, roubo/furtos – outros, roubo/furto – veículos e violência doméstica. Ao todo, a estatística apontou 615 ocorrências em 2024, contra 746 no ano passado.

“O Observatório de Segurança é um instrumental científico para que a Prefeitura atue no enfrentamento à criminalidade e da violência, de modo cada vez mais inteligente e eficaz”, explicou o Inspetor GCM Emílio, coordenador da estatística.

De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, a constante análise e mapeamento das ocorrências criminais são ações importantes para melhoria da segurança pública da cidade. Além disso, as informações contribuem para orientar políticas públicas e as ações da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Vale sempre destacar que a Prefeitura está empenhada nos investimentos para tornar a cidade cada vez mais segura, por isso, comemora a queda desses tipos de crimes. Mas também aproveita a oportunidade para ressaltar que a melhoria da segurança é resultado do trabalho conjunto e integrado da GCM com o 24º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil de Diadema”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto.