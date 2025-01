Tosha Schareina vence a 11ª etapa do Rally Dakar com a Monster Energy Honda HRC

Terceira vitória da equipe Monster Energy Honda HRC no Rally Dakar 2025. Depois dos pilotos Adrien Van Beveren e Ricky Brabec, foi a vez Tosha Schareina, com a motocicleta Honda CRF 450 RALLY, dominar uma etapa da mais tradicional e desafiadora prova da modalidade, nesta quinta-feira (15/1). E não em um dia qualquer: o penúltimo dos 12 estágios desta edição levou os competidores a encarar um verdadeiro mar de dunas no Empty Quarter, um deserto que se estende não só pela Arábia Saudita, mas também pelos Emirados Árabes e Omã. O espanhol reduziu de forma significativa a diferença para o atual líder na classificação geral, Daniel Sanders, mas perdeu a chance de fazer ainda melhor por um capricho da meteorologia.

Uma densa camada de neblina se estendeu sobre a região de Shubaytah pela manhã e obrigou a organização do Dakar a adiar a largada da especial cronometrada por três horas e meia. Como o novo horário levaria os pilotos a percorrer a parte final dos 308 quilômetros já ao cair da noite, em um tipo de piso traiçoeiro, a extensão do estágio foi reduzida para 152 km.



A etapa do dia anterior teve papel importante na estratégia para o percurso deste 11° estágio, com muitos pilotos diminuindo o ritmo nos quilômetros finais para não estar entre os primeiros a largar rumo à imensidão de dunas. Um passo calculado, que poderia se mostrar fundamental. Todas as atenções estavam voltadas para Schareina, que seria o 17° a partir e, na prática, o único ainda capaz de pressionar Sanders. Voando na primeira parte da especial, ele chegou à marca do km 81 a apenas dois segundos do líder virtual da etapa Luciano Benavides, no esforço para recuperar o máximo de tempo possível. O espanhol brilhou nas dunas do Empty Quarter e, por volta do km 112, já comandava com mais de um minuto de vantagem. Mais importante, descontava seis minutos de Sanders. Foi uma reação fenomenal que mostrou que sua estratégia valeu a pena, resultando na vitória da etapa e na conquista de enormes 7min31s sobre o australiano. A diferença entre eles agora é de apenas nove minutos após mais de 52 horas de disputas contra o relógio.



Especialista nas dunas, Adrien Van Beveren também descontou tempo em relação ao líder, mesmo após uma queda quando completava o primeiro terço do percurso. Felizmente sem ferimentos e sem danos em sua Honda CRF 450 Rally, ele consolidou a terceira posição na classificação geral, a 15m15s do ponteiro. A semana final do Dakar viu o francês avançar após a montanha russa da primeira parte da prova rumo à luta pelo pódio em seu décimo Dakar.



O plano de Ricky Brabec para recuperar tempo considerável acabou comprometido pela redução no percurso mas, ainda assim, ele completou a etapa em quarto, a apenas 3m48s de Schareina. O norte-americano segue na quinta posição geral, com uma diferença de seis minutos em relação a Luciano Benavides, logo à sua frente. Bicampeão do Dakar, ele promete lutar até o último quilômetro.



Skyler Howes foi outro que ficou desapontado por não conseguir recuperar tempo. Depois de um rally bastante exigente para o bigodudo norte-americano, ele procurou se divertir nas dunas infinitas do Empty Quarter para confirmar o sexto lugar no acumulado.



Com os pilotos de volta ao acampamento de Shubaytah, veio o momento de descansar para o último dia de disputas do Rally Dakar 2025. A 12ª etapa vai proporcionar imagens incríveis com as largadas coletivas. Os pilotos partirão em grupos de 15, na ordem inversa à classificação geral. O que significa que os quatro integrantes da equipe Monster Energy Honda HRC ainda na prova (o chileno Pablo Quintanilla foi obrigado a abandonar) andarão juntos ao longo dos 61 km de especial pelo deserto que os separam de concluir uma formidável edição do Dakar.



O Rally Dakar 2025 teve início no dia 3 de janeiro, em Bisha, com o prólogo, e prosseguirá até esta sexta-feira (17), consagrando os vencedores em Shubaytah, Arábia Saudita. Pelo caminho, os competidores encaram percurso total de aproximadamente 7.800 quilômetros, incluindo cerca de 5.200 cronometrados e um dia de descanso. Em sua 47ª edição, a mais tradicional prova da modalidade abre mais uma vez o calendário do Mundial de Rally Raid (W2RC).



Ruben Faria (Gerente geral da equipe Monster Energy Honda HRC) – “Foi mais uma vez uma etapa intensa, embora não tenha sido como esperávamos. Planejamos uma estratégia baseada nos mais de 300 km cronometrados, devido à neblina e à largada atrasada, a distância se tornou arriscada pela hora em que os pilotos partiram – deveria ser às 7h, mas acabou ocorrendo às 10h30. Seria um estágio longo, algo em torno de seis horas, mas acabou reduzido a 152 km, com o término na zona de reabastecimento.



Schareina largou 12 minutos depois de Daniel Sanders e conseguiu diminuir bastante a diferença de tempo na classificação geral, tirando cerca de sete minutos. Ele fez um ótimo trabalho e venceu a etapa, mas não foi o suficiente para recuperar mais tempo. No fim, as coisas não mudaram muito. Segue em segundo, bem mais próximo de Sanders, mas será muito difícil buscar a desvantagem, já que os pilotos de ponta largarão juntos em grupo.



Van Beveren está em boa situação com seu terceiro posto e terá como objetivo se manter à frente de Luciano Benavides para terminar o rally no pódio. Brabec é o quinto e Howes, o sexto. É bom saber que temos quatro pilotos entre os seis melhores. A prova ainda não terminou, teremos mais ação na última etapa. Se tudo correr como o previsto será muito difícil mudar o resultado, mas vamos tentar. Estamos aqui para vencer”.



Ricky Brabec #9 – “Dia 11 concluído, falta um para o fim. Estou feliz por chegar até aqui. Foi um Dakar movimentado, com altos e baixos, mas, de um modo geral, estou feliz com o desempenho do time e minha pilotagem. Nesta penúltima etapa enfrentamos as dunas e fizemos o possível. Olhando para os resultados eu talvez não devesse ter reduzido o ritmo na véspera, mas é o Dakar e tentei todo o possível para atacar nas melhores condições neste estágio. Ainda não terminou, temos uma especial pela frente e vejamos o que acontecerá. Estou satisfeito por completar mais um Dakar, é o meu décimo, e seguirei lutando”.



Skyler Howes #10 – “Tivemos um dia de distância reduzida, mas longo ainda assim. Acordamos às 4h da manhã para nos deslocarmos até a largada da especial e lá enfrentamos um grande atraso. Eu não conseguia ver nada durante o deslocamento, era algo insano. Encaramos dunas no que chamamos de Chotts, que são uma espécie de leito de lago, mas tivemos apenas 150 km para acelerar e, com isso, não houve muito que eu pudesse fazer para recuperar tempo. Mantive um ritmo constante, uma pilotagem limpa e sólida, me diverti um pouco, fiz algumas manobras para o helicóptero de filmagem e passei bons momentos. Alcancei a zona de reabastecimento e era o fim do percurso cronometrado. Agora tudo o que temos pela frente são 61 km com uma largada coletiva. Andaremos juntos em um grande grupo para terminar o rally”.



Adrien Van Beveren #42 – “A etapa foi cortada pela metade, o que me frustrou, já que preferia fazer a distância completa. Vinha atacando forte e com cerca de 50 km de percurso saltei uma duna grande e, como dizemos, gastei uma das minhas vidas no jogo, já que sofri uma queda forte, mas, felizmente, o airbag foi ativado e eu não tive nada sério. Estou feliz por ter chegado até aqui. Os mecânicos estão fazendo os ajustes na moto e estou pronto para terminar o rally da melhor forma”.



Tosha Schareina #68 – “Não foi fácil pilotar nos 150 km de dunas, já que o piso estava realmente fofo em algumas partes e muito desafiador. Foi dificíl para mim, com apenas 20 km eu já estava desgastado e me dei conta de que ainda tinha 130 km pela frente. Feliz pela vitória e por ter completado a etapa”.



Resultado – Rally Dakar 2025 / Arábia Saudita



Classificação após a etapa 11 / Motos (extraoficial – cinco primeiros)

1 – Daniel Sanders (AUS) – #4 – 52h13m34s

2 – Tosha Schareina (ESP) – #68 – 52h22m34s – Equipe Monster Energy Honda HRC

3 – Adrien Van Beveren (FRA) – #42 – 52h29m34s – Equipe Monster Energy Honda HRC

4 – Luciano Benavides (ARG) – #77 – 52h35m50

5 – Ricky Brabec (EUA) – #9 – 52h42m09s – Equipe Monster Energy Honda HRC

6 – Skyler Howes (EUA) – #10 – 52h55m03s – Equipe Monster Energy Honda HRC



Etapa 11 / Motos (extraoficial – cinco primeiros)

1 – Tosha Schareina (ESP) – #68 – 2h12m04s – Equipe Monster Energy Honda HRC

2 – Luciano Benavides (ARG) – #77 – 2h12m37

3 – Adrien Van Beveren (FRA) – #42 – 2h13m01s – Equipe Monster Energy Honda HRC

4 – Ricky Brabec (EUA) -#9 – 2h15m52s- Equipe Monster Energy Honda HRC

5 – José Ignacio Cornejo (CHI) – #19 – 2h18m06s

10 – Skyler Howes (EUA) – #10 – 2h24m48s – Equipe Monster Energy Honda HRC