Nani Roma dá à Ford sua primeira vitória no Rally Dakar 2025

Nani Roma venceu a 10ª etapa do Rally Dakar 2025 nesta quarta-feira (16), ao lado do copiloto Alex Haro, e deu à Ford sua primeira vitória na prova off-road mais difícil do mundo com a Ford Raptor T1+. O piloto espanhol completou os 120 km especiais em dunas de areia, de Haradh a Shubaytah, em 2h 6min 34s.

Nani Roma está fora da disputa pela classificação geral do Dakar 2025 desde a segunda etapa, quando teve problemas no motor, e na quinta etapa se envolveu em um acidente com um concorrente. Mas isso não o impediu de mostrar sua veia de campeão e voltar a vencer uma especial – sua última vitória no Dakar havia sido em 2015, quando era disputado na América do Sul.

“Tem sido um rali difícil para nós desde o início”, diz Roma, bicampeão do Dakar em motos e carros. “Tentamos ter um dia limpo. Esta manhã estávamos muito rápidos e entendemos que precisávamos manter um outro ritmo. O carro é bom, realmente forte, e estamos felizes com o desempenho da equipe.”

Na classificação geral, após dez etapas, a equipe M-Sport da Ford segue na disputa com os suecos Mattias Ekström e Emil Bergvist em terceiro lugar e os americanos Mitchell Guthrie e Kellon Walch em quinto.

A 11ª e penúltima etapa, disputada nesta quinta-feira, tem um trecho especial de 275 km no deserto Empty Quarter, região extensa de areia marcada por quedas bruscas nas dunas de mais de 200 metros de altura. Segundo os organizadores, o terreno repleto de armadilhas em meio a neblina, areia, cascalho e lagos de sal favorece a troca de posições no pódio, deixando as oportunidades abertas tanto para a derrota como para a vitória.