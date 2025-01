Dakar: Moraes conquista 2º lugar nesta quarta-feira

O brasileiro Lucas Moraes voltou a se destacar na 47ª edição do Rally Dakar, que vem sendo disputado na Arábia Saudita. Nesta quarta-feira (15), após percorrer 115km pelas dunas do deserto Empty Quarter, o piloto chegou a apenas 18 segundos dos vencedores, os espanhóis Nani Roma e Alex Haro, conquistando o segundo lugar.

Parceiro do navegador espanhol Armand Monleón, Moraes, que disputa a categoria principal, a Ultimate, venceu a sétima etapa da prova no último domingo, mas, antes, na sexta etapa, teve problemas mecânicos que o deixaram parado por horas. Por isso, ocupa apenas a 16ª colocação na classificação geral até o momento. Após ter se iniciado no dia quatro de janeiro, a liderança do Dakar é dos sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings.

Nani Roma, que já havia saído da disputa pela vitória na classificação geral do Dakar 2025 na segunda etapa e, na quinta etapa, bateu de frente com um concorrente, conquistou sua primeira vitória desde 2015, quando obteve seu 30º primeiro lugar. Naquela ocasião, o piloto competia pela Mini e o Dakar era disputado na América do Sul (Argentina, Bolívia e Chile). O feito do duo espanhol nesta quarta-feira foi também a primeira vitória do modelo Ford Raptor no Dakar 2025.

“Por 18 segundos…” – Lucas Moraes e Monleón assumiram a segunda colocação na prova no quilômetro 95 dos 115 disputados hoje. “Perdemos o primeiro lugar só por 18 segundos, quase deu mais uma vitória”, comemorou o brasileiro. “Amanhã nós vamos abrir a especial, ou seja, teremos a desvantagem de não contar com marcas na trilha, que ajudam a identificar qual é o caminho a tomar, porque vamos nos orientar somente pela planilha de navegação. Isso dificulta muito a tentativa de uma nova vitória, mas vamos fazer o melhor que conseguirmos”, comentou.

Mais dois carros contam com brasileiros na categoria Ultimate. Marcelo Gastaldi, que tem a navegação do francês Adrien Metge, chegou em 19º nesta quarta-feira e ocupa a mesma colocação na classificação geral. Já o duo Marcos Moraes e Maykel Justo chegou no 41º lugar, e está posicionado na 23ª colocação no acumulado da corrida. Na categoria Challenger, destinada a protótipos leves de competição, o navegador brasileiro Cadu Sachs e o piloto português Gonçalo Guerreiro terminaram o dia em terceiro e continuam na vice-liderança da classificação geral, atrás da dupla argentina Nicolas Cavigliasso e Valentina Pertegarini, que tem 26 minutos de vantagem.

A 11ª e penúltima etapa será disputada amanhã em 307km cronometrados no deserto Empty Quarter, em um território composto por “irqs”, palavra árabe que identifica uma região extensa de areia e dunas. O trecho está salpicado por perigosas quedas bruscas nas descidas das dunas de mais de 200 metros de altura. Mas é visto como uma oportunidade para os especialistas em pilotagem e navegação neste tipo de região. Não há internet disponível na maior parte do trecho – no acampamento, por exemplo, as equipes saem “caçando” sinal, deslocando-se pelo deserto até encontrar um ponto em que consigam conexão, sempre bastante precária.