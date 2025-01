Rally Dakar 2025 – UTVs seguem para a metade final da prova na Arábia Saudita

A cidade de Ha’il, na Arábia Saudita, é palco de merecido descanso para os competidores do Rally Dakar 2025 nesta sexta-feira (10/1). Após uma semana de disputas intensas no maior rally do mundo, 33 UTVs resistiram a grandes testes na categoria T4 – 24 deles são veículos assinados pela Can-Am. A competição terá sequência neste sábado (11/1), com mais uma semana de desafios para coroar os vencedores da 47ª edição do Dakar no próximo dia 17, em Shubaytah.

O percurso total da prova conta com cerca de 7.800 quilômetros, incluindo aproximadamente 5.000 de trechos cronometrados. No grid dos UTVs, a maioria absoluta é dos modelos da Can-Am: 10 duplas competem a bordo do novo Can-Am Maverick R, enquanto 14 optaram pelo Can-Am Maverick X3 XRS Turbo RR (caso de Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira, no ‘pódio virtual’ da categoria em terceiro lugar).

Entre as duplas oficiais Can-Am, destaque para o piloto Chaleco Lopez e o navegador Juan Pablo Latrach, em quarto da classificação geral. Os chilenos mostraram ritmo forte e venceram a terceira e a quinta etapas da programação. Hunter Miller e Andrew Short, dos Estados Unidos, estão em oitavo lugar da tabela, enquanto os compatriotas Sara Price e Sean Berriman, após vencerem a quarta etapa, ocupam o 31º lugar. Jeremías Ferioli e Gonzalo Rinaldi, da Argentina, tiveram problemas pelo caminho e estão na 33ª posição.

“Foi uma semana muito complexa e a estratégia é seguir dia após dia”, explicou Chaleco Lopez. “Vamos continuar trabalhando nesta útima semana, que será tão ou mais difícil do que a que passou. Estou no Dakar há 14 edições e para mim foi a primeira semana mais extrema de todas. Agora vou continuar com muita energia para enfrentar a segunda e última parte desta corrida”, concluiu o experiente piloto chileno.

Percurso desafiador – A primeira semana do Dakar 2025 elevou o nível técnico da prova já nos dias iniciais, com o estágio de 48 horas, realizado na segunda etapa (dias 5 e 6), nos arredores de Bisha. Durante o desafio, os competidores enfrentaram mais de 1500 km de percurso, com pernoite em um acampamento sob as estrelas, sem qualquer comunicação nem a ajuda das equipes de apoio.

Outro ponto alto desta primeira semana foi a Maratona, regra que não permitiu auxílio mecânico externo na quarta e na quinta etapas. Os UTVs que seguem na prova terão um longo caminho até a linha de chegada, já que as famosas dunas do Empty Quarter estarão no roteiro dos dias finais do Rally Dakar 2025.