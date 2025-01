Polaris do Brasil convida os fãs a acompanharem o Rally Dakar nas redes sociais

O Rally Dakar 2025, o maior e mais desafiador evento de off-road do mundo, começou! O Polaris RZR Team já está enfrentando a 47ª edição da competição, trazendo duas equipes de elite, representadas pelos renomados times Sébastien Loeb Racing Team e TH Trucks Rally Team, que competem na categoria T4 Side-by-Side Vehicle (SSV).

A Polaris preparou uma cobertura digital especial para que os fãs possam acompanhar toda a jornada do Dakar, tanto pelas redes sociais da Polaris do Brasil quanto pelas plataformas da marca internacional. Entre os conteúdos exclusivos que serão disponibilizados estão:

Bastidores das preparações e treinos das equipes Polaris RZR nas dunas do deserto;

Apresentação dos pilotos e dos veículos Polaris RZR Pro R Factory;

Histórias inspiradoras diretamente do evento;

Momentos especiais capturados ao longo da competição;

E os resultados de cada etapa com o detalhamento do dia.

Além disso, a Polaris do Brasil oferecerá uma perspectiva local, conectando os fãs brasileiros ao espírito de aventura do Dakar. Gilberto Padovan, Head de Marketing da Polaris do Brasil, reforça a importância da interação com o público: “O Dakar é mais do que uma competição; é um evento que celebra a paixão pelo off-road. Estamos entusiasmados em compartilhar essa jornada épica com nossos fãs, tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Convidamos todos a seguirem nossas redes sociais para acompanhar conteúdos exclusivos e vibrar conosco em cada etapa desse desafio.”



À competição teve início na sexta-feira – 03 de janeiro – o Dakar acontece na Arábia Saudita e contará com a participação de seis duplas Polaris RZR:



Sébastien Loeb Racing Team:

• #400 – Xavier de Soultrait (FR) e Martin Bonnet (FR)

• #411 – Florent Vayssade (FR) e Nicolas Rey (FR)

• #425 – Brock Heger (EUA) e Max Eddy (EUA)



TH Trucks Rally Team:

• #406 – Enrico Gaspari (IT) e Fausto Mota (ESP)

• #434 – Domingo Roman (ESP) e Oscar Bravo (ESP)

• #435 – José Ignacio Gayoso (ESP) e Santiago Javier Ramiro (ESP)

“Conquistar o título do Dakar 2024 com a dupla Xavier de Soultrait e Martin Bonnet reforça nossa posição como líderes no segmento de UTVs e reafirma o compromisso da Polaris com a inovação e a performance extrema, consolidando um histórico inigualável de 7 vitórias na competição mais desafiadora do mundo,” relembra Padovan, Head de Marketing da Polaris.



Além das atualizações diárias da competição, os fãs podem acompanhar os rankings em tempo real no site oficial do Dakar: www.dakar.com/en/rankings