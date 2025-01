Mar de dunas é desafio para a Honda HRC no final do Rally Dakar 2025

Chegou a hora dos pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC enfrentarem o principal desafio da segunda semana do Rally Dakar 2025. A 11ª e penúltima etapa da prova, nesta quinta-feira (16/1), testará os competidores com 308 quilômetros cronometrados de dunas no Empty Quarter, um deserto de território mais extenso que o da França, que se espalha pela Arábia Saudita, Emirados Árabes e Omã. Suas montanhas de areia chegam a 200 metros de altura, compondo a maior superfície deste tipo de terreno no planeta. Os especialistas nas areias vão em busca de vantagem em um dia que pode trazer mudanças significativas na classificação geral.

Nesta quarta-feira (15/1), foi possível ter um aperitivo do que vem pela frente, com o estágio cronometrado de 116 km nas dunas, válido pela décima etapa da programação. Distância relativamente curta, mas que veio após 520 km de deslocamentos, iniciados na madrugada no acampamento de Haradh, na Arábia Saudita. O longo trecho por rodovias foi uma tarefa árdua para iniciar o dia, marcado pelo primeiro contato com o Empty Quarter rumo a Shubaytah.

Com mais de oito horas de pilotagem sobre as motocicletas Honda CRF450 RALLY, o norte-americano Skyler Howes terminou como o integrante da equipe mais bem colocado no dia, em sexto, depois de um estágio livre de problemas e sustos, buscando evitar riscos desnecessários. Uma estratégia que rendeu frutos.

Depois do longo percurso no escuro e sob os primeiros raios da manhã, Ricky Brabec, também dos Estados Unidos, se manteve próximo do mais rápido do dia no que foi um aquecimento para o mar de dunas programado para o próximo estágio. Na chegada a Shubaytah, o vencedor do Dakar em 2020 e 2024 concedeu 9m09s ao vencedor do estágio. O norte-americano está a 10 minutos do terceiro degrau do pódio e promete mostrar toda a sua habilidade nas dunas, quando o cansaço de duas semanas exigentes terá de ser deixado de lado em nome de um bom resultado.

Depois de lidar com o frio no deslocamento, Tosha Schareina se recuperou da queda da véspera e, mesmo sofrendo com o arm pump, cedeu apenas 1m46s para Daniel Sanders, líder na classificação geral. Mais importante, o espanhol largará depois do australiano na etapa decisiva, confiante de que pode deixar o concorrente para trás em busca de sua primeira vitória no Dakar. Os dois estão separados agora por 16m31s e o duelo nas dunas promete ser um teste de nervos a caminho da conclusão de um dos mais difíceis eventos do esporte motor.

Adrien Van Beveren sabe bem como acelerar na areia. O francês venceu três vezes o Enduropale Le Touquet, principal corrida de praia do planeta, e, no Empty Quarter, vai se sentir à vontade. Na décima etapa, no entanto, o fato de ser o segundo a largar complicou seu desempenho e o deixou em 19º. Agora, partindo mais atrás, tem tudo para recuperar tempo e confirmar sua terceira posição na geral, sinônimo de pódio.

O Rally Dakar 2025 teve início no dia 3 de janeiro, em Bisha, com o prólogo, e prosseguirá até sexta-feira (17), consagrando os vencedores em Shubaytah, Arábia Saudita. Pelo caminho, os competidores encaram percurso total de aproximadamente 7.800 quilômetros, incluindo cerca de 5.200 cronometrados e um dia de descanso. Em sua 47ª edição, a mais tradicional prova da modalidade abre mais uma vez o calendário do Mundial de Rally Raid (W2RC).