Monster Energy Honda HRC avança no Rally Dakar 2025

Mais um dia do Rally Dakar 2025 chegou ao fim, com a equipe Monster Energy Honda HRC e suas Honda CRF 450 Rally figurando entre os primeiros colocados. Nesta terça-feira (14/1), os competidores enfrentaram a nona das 12 etapas, percorrendo de Riyadh a Haradh, na Arábia Saudita, em um trajeto de 357 km cronometrados. O percurso incluiu caminhos rápidos, trechos técnicos, cânions e leitos de rio secos.

Adrien Van Beveren, primeiro dos quatro pilotos da equipe a largar, enfrentou dificuldades iniciais de navegação em zonas rápidas e pedregosas. Apesar de alguns erros, ele manteve a calma e completou a etapa em segundo lugar, reduzindo a diferença para o colega Tosha Schareina, agora mais próximo da segunda posição geral.

Já Tosha Schareina, buscando pressionar o líder Daniel Sanders, sofreu uma queda nos primeiros 20 km da especial. Apesar disso, ele seguiu forte ao lado de Ricky Brabec, terminando em sétimo e limitando a perda de tempo para o líder em 3m42s. A diferença acumulada entre eles é de 14m45s.

Ricky Brabec e Skyler Howes, por sua vez, apresentaram desempenho sólido, conquistando o quarto e quinto lugares na etapa. Ambos mantêm suas posições no acumulado e aguardam os desafios das dunas do Empty Quarter, que prometem ser decisivos nas próximas etapas.

Com três dias restantes, a décima etapa do Dakar terá 116 km cronometrados em um total de 520 km de percurso. A região promete intensidade máxima, com as maiores dunas e desafios técnicos no coração do Empty Quarter.

O Rally Dakar 2025, iniciado em 3 de janeiro, segue até o dia 17, com percurso total de 7.800 km. Em sua 47ª edição, o evento mantém seu status como a prova mais tradicional do gênero, abrindo o calendário do Mundial de Rally Raid (W2RC).