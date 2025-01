Ford mostra sua força na primeira semana do Rally Dakar

O Rally Dakar 2025 completou a primeira semana com desafios que confirmam por que ele é considerado a corrida off-road mais difícil do planeta. Com cinco etapas restantes até a final no dia 17, a Ford se mantém na disputa com Mattias Ekström e o navegador Emil Bergkvist no terceiro lugar geral e Mitch Guthrie Jr. e Kellon Walch em quinto.

A edição de 2025 do Rally Dakar, na Arábia Saudita, tem sido particularmente desgastante. Em um dos lances mais comentados do rali, o tetracampeão e atual campeão Carlos Sainz sofreu uma capotagem na etapa 48h Chrono e conseguiu chegar ao final, mesmo sem para-brisa e partes da carenagem, mostrando a resistência da Ford Raptor T1+. Pelo regulamento da FIA, porém, o dano à gaiola de segurança motivou a sua retirada da competição.

Ekström manteve um ritmo forte e competitivo desde o início, ficando em segundo lugar no Prólogo e na sétima etapa. Guthrie subiu constantemente na classificação da categoria Ultimate T1+ e, com o terceiro lugar na sétima etapa, assumiu a quinta posição no geral.

O Rally Dakar é uma maratona de duas semanas através de desertos, dunas, planícies rochosas e cânions, com várias categorias de veículos e etapas cronometradas. Com quase 8.000 quilômetros, é disputado pela sexta edição na Arábia Saudita. A Raptor T1+ compete na categoria principal de carros. A picape desenvolvida pela Ford Performance e a M-Sport possui motor V8 baseado no Coyote e suspensão avançada com amortecedores Fox ajustáveis.

“O nosso propósito com esse programa é mostrar que a Raptor T1+ é a picape mais capaz do mundo. Vamos mostrar aos nossos fãs que podemos competir no mais alto nível do off-road e incorporar esse aprendizado de engenharia nos nossos veículos para os clientes”, diz Michael Norton, gerente do programa Ford Performance Off-Road.

Se não bastassem esses desafios, as equipes só conhecem a rota minutos antes da partida. Os competidores só podem usar um roadbook e uma bússola. “É como estar num oceano de areia”, diz Norton. “E não há pontos de referência. Você tem de seguir o que o mapa diz e esperar que esteja indo na direção certa. É uma combinação de homem e máquina e você precisa de um veículo robusto para chegar ao fim.”

O Rally Dakar vai até 17 de janeiro e é possível acompanhar a corrida no site oficial do World Rallyraid Championship.