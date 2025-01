Tosha Schareina segue na briga pela liderança após sétima etapa do Rally Dakar 2025

A sétima das 12 etapas do Rally Dakar 2025 foi superada pelos pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC e suas motocicletas Honda CRF 450 RALLY, com a prova entrando em sua fase decisiva. Neste domingo (12/1), os competidores encararam um estágio em formato de laço, com largada e término em Al Duwadimi, na Arábia Saudita. Foram 411 quilômetros cronometrados, mais uma vez com bastante areia e dunas. A largada teve um breve atraso para que, em meio à chuva, os helicópteros de segurança pudessem ser posicionados adequadamente. Ao fim de mais um dia exigente, Tosha Schareina manteve a segunda posição na classificação geral das motos, seguido pelos colegas de time Adrien Van Beveren e Ricky Brabec.

Schareina desta vez teve a vantagem de não ser um dos primeiros a largar e superou rapidamente o primeiro trecho de dunas. Ao fim dele, o espanhol aparecia 3s à frente do australiano Daniel Sanders, atual líder do rally. Schareina aumentou o ritmo e se aproximou de Brabec e Van Beveren, que andavam à frente do pelotão. Depois do reabastecimento, o espanhol conquistou 2m04s em bônus de tempo para completar a etapa 3m47s após o vencedor Sanders e consolidar sua posição no acumulado.

O dia foi positivo para Pablo Quintanilla, que andou entre os mais rápidos para retornar a Al Duwadimi como o quarto melhor do dia, a 5m27s do ponteiro. O chileno, que é um ‘Dakar Legend’ e foi vice-campeão em 2022, teve dificuldades para encontrar o ritmo ideal em alguns estágios da prova, mas, ajudado pela menor quantidade de poeira graças à chuva, conquistou um resultado satisfatório em meio às dunas.

Segundo piloto a largar para a especial, Van Beveren buscava repetir o feito da véspera, quando esteve à frente por todo o percurso. Ele alcançou Brabec, primeiro a partir, no km 34, para que a dupla andasse junta e facilitasse o trabalho de navegação. Como especialista na areia, o francês seguiu para ser o quinto mais rápido, a menos de sete minutos do vencedor do dia. Uma performance valiosa, que o mantém em terceiro na classificação geral.

Após a vitória da véspera e com a complicada missão de largar antes de todos os demais, Brabec sofreu no começo entre as trilhas sem referências e acabou traído por uma marcação da planilha. De volta ao rumo correto, passou a andar com Van Beveren para terminarem a etapa juntos, no que foi um dia difícil para o norte-americano. Ele perdeu os 10 minutos na classificação geral que havia recuperado no sábado, mas se mantém em quarto e contará com uma posição de partida mais favorável para a oitava etapa, com boa chance de usar a vantagem a seu favor.

Skyler Howes conseguiu terminar em 11°, mesmo depois de uma queda com apenas 60 km de prova que acionou o airbag e destruiu sua mochila de hidratação. O piloto dos Estados Unidos lutou bastante para prosseguir, mas o incidente o fez cair para a sexta posição geral, a 38m48s do líder, em luta com o argentino Luciano Benavides pelo quinto lugar.

Com cinco dias de prova ainda pela frente, a oitava etapa, nesta segunda-feira (13/1), segue em direção ao leste, ligando Al Duwadimi a Riyadh, capital da Arábia Saudita. Com 737 km de percurso (483 deles de especiais), não haverá descanso para os pilotos em meio às paisagens sauditas. Os 1.323 km cronometrados que restam até a chegada farão a diferença na classificação do Rally Dakar 2025.

O Rally Dakar 2025 teve início no dia 3 de janeiro, em Bisha, com o prólogo, e prosseguirá até o próximo dia 17, consagrando os vencedores em Shubaytah, Arábia Saudita. Pelo caminho, os competidores encaram percurso total de aproximadamente 7.800 quilômetros, incluindo cerca de 5.200 cronometrados e um dia de descanso. Em sua 47ª edição, a mais tradicional prova da modalidade abre mais uma vez o calendário do Mundial de Rally Raid (W2RC).