Ricky Brabec vence a segunda etapa para a equipe Honda HRC no Rally Dakar 2025

Segunda vitória de etapa consecutiva para a equipe Monster Energy Honda HRC no Rally Dakar 2025. Depois de Adrien Van Beveren conquistar o quinto estágio, por conta da revisão das penalizações, foi a vez do piloto Ricky Brabec dominar o percurso que marcou a retomada da prova após o dia de descanso.

O norte-americano bicampeão da prova foi o mais rápido nos 829 quilômetros (605 cronometrados) entre Ha’il e Al Duwadimi, Arábia Saudita, no último sábado (11), superando o colega francês Van Beveren. Além disso, o time agora conta com quatro de seus cinco pilotos, todos com as motocicletas Honda CRF 450 RALLY, entre os cinco melhores na classificação geral. Vice-líder, o espanhol Tosha Schareina voltou a diminuir a diferença com em relação ao atual primeiro colocado da tabela.



O dia de descanso em Ha’il recarregou as baterias do quinteto da Monster Energy Honda HRC para encarar uma etapa bastante longa, com um deslocamento de 172 km separando a primeira parte da especial, entre os cânions rochosos, e a segunda, em meio às dunas a caminho de Al Duwadimi.



O primeiro trecho foi marcado por muitas mudanças de posição entre os primeiros na tentativa de ter vantagem a caminho do deslocamento intermediário, mas foi Brabec quem atacou na segunda parte, entre as dunas, para alcançar sua 11ª vitória de etapa no Dakar – a primeira este ano. Depois de parar para auxiliar o acidentado Ross Branch, ele conseguiu um desempenho excepcional, mantendo a concentração para se aproximar do pódio geral. Aparece agora em quarto, a 23m18s do líder, o australiano Daniel Sanders.



A decisão dos comissários de restituir tempo a Van Beveren, que, com isso, foi declarado vencedor da quinta etapa, aumentou a motivação de todos do time nesta segunda e decisiva semana do Dakar. O francês teve neste sexto estágio seu melhor dia na prova, andando na frente do pelotão do início ao fim, com ritmo intenso pelos caminhos arenosos, seu terreno predileto, para conquistar 6m11s em bônus de tempo. Foi superado por pouco pelo companheiro de equipe Brabec, mas recuperou cinco minutos em relação ao líder na classificação geral, mantendo-se em terceiro.



Segundo colocado no acumulado, Schareina largou determinado a atacar ao longo dos 605 km cronometrados e completou o dia 2m27s atrás de Brabec. O espanhol manteve a vice-liderança, mas voltou a descontar tempo em relação a Sanders (está agora a 11m46s) e vai buscar nos próximos dias reduzir ainda mais a diferença.



Oitavo da etapa, Skyler Howes cometeu um pequeno erro de navegação na primeira parte do estágio e, quando recuperava algum tempo, teve de lidar com problemas no acerto da moto durante a travessia das dunas. O dia acabou sendo frustrante para o norte-americano.



A disputa foi bastante equilibrada entre os melhores pilotos do mundo, como prova o décimo lugar de Pablo Quintanilla, a apenas 5m46s do tempo de Brabec. No pelotão de líderes da etapa, o chileno acabou surpreendido pelos carros de espectadores nas dunas e, na confusão que se seguiu, perdeu alguns minutos ao buscar o rumo correto.



A sétima etapa, neste domingo (12), teve sua extensão modificada e os pilotos começarão o dia com um deslocamento de 188 km para iniciar a especial de 411 km pelas montanhas em torno de Al Duwadimi, para onde a caravana retornará.



O Rally Dakar 2025 teve início no dia 3 de janeiro, em Bisha, com o prólogo, e prosseguirá até o próximo dia 17, consagrando os vencedores em Shubaytah, Arábia Saudita. Pelo caminho, os competidores encaram percurso total de aproximadamente 7.800 quilômetros, incluindo cerca de 5.200 cronometrados e um dia de descanso. Em sua 47ª edição, a mais tradicional prova da modalidade abre mais uma vez o calendário do Mundial de Rally Raid (W2RC).