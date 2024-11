Torneio de Basquete Universitário abre a programação da 7ª edição da Virada da Consciência

A 7ª Virada da Consciência está oficialmente aberta. Na tarde desta sexta-feira (15), o II Torneio de Basquete Universitário, promovido pela Universidade Zumbi dos Palmares e pela NDU (Novo Desporto Universitário), deu início ao evento. Em sua segunda edição, a competição reúne as oito melhores atléticas de basquete feminino e masculino, mais bem classificadas no 1º turno do NDU 2024.



Durante a cerimônia de abertura, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, falou sobre a importância do evento. “Este ano, temos um conjunto de atividades e ações diferenciadas e inovadoras. Estamos diante de um acontecimento histórico para nossa agenda e para o nosso tema. O primeiro deles é que estamos completando 20 anos da Universidade Zumbi dos Palmares e, por conta disso, realizaremos um evento focado nessa trajetória. O segundo ponto, o mais importante, é que, pela primeira vez em nosso país, o dia 20 de novembro, que celebra a vida e a obra de Zumbi dos Palmares, será feriado nacional. Essa data sempre foi uma reivindicação do movimento negro e representava uma dívida que o país tinha com essa causa”, explica José Vicente.



Iniciar a 7ª Virada da Consciência com o esporte é uma maneira de destacar sua força na formação das pessoas. “O nosso desejo é construir um novo imaginário, no qual não haja exclusão, discriminação ou qualquer tipo de intolerância contra qualquer pessoa. Para isso, precisamos de uma linguagem muito forte, como é o caso do esporte, que contribuirá para essa nova narrativa”, reforça o reitor.



As finais da competição, nas duas categorias, estão marcadas para domingo, 17/11, no Clube Esperia, na Zona Norte da capital paulista. Já no dia 20/11, acontecerá o Jogo da Consciência, no Clube Paulistano.Já a programação da 7ª Virada da Consciência vai até o dia 25 de novembro e inclui atividades culturais, educacionais, esportivas, de lazer e entretenimento, distribuídas por diversos pontos da cidade de São Paulo.