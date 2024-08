Torcida organizada invade Academia de Futebol após série negativa do Palmeiras

Membros da Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, invadiram a Academia de Futebol na tentativa de conversar com os jogadores do elenco e o técnico Abel Ferreira após a sequência de resultados ruins.

Cerca de 20 membros da torcida organizada permaneceram na porta do Centro de Excelência com seguranças do Palmeiras na expectativa de conversar com os jogadores do elenco.

Um dos vídeos obtidos pela reportagem mostra Jorge Luís, presidente da Mancha, dizendo aos seguranças que eles só querem demonstrar o apoio neste momento ruim do time. A ideia era de uma conversa pacífica.

Após o episódio, o Palmeiras se posicionou dizendo que a conduta dos torcedores organizados foi criminosa e que tomará as providências cabíveis.

O clube acusa o presidente da Mancha Verde de deixar a Academia de Futebol fazendo diversas ameaças, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho.

A invasão não foi violenta, não houve tumulto e eles não entraram em nenhuma sala.

A Polícia foi acionada pelo Palmeiras e os membros da organizada deixaram o local. A diretoria palmeirense não queria nenhum contato dos atletas ou da comissão técnica com os torcedores.

A equipe perdeu para o Flamengo por 2 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos.

O que diz o Palmeiras:

“A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que integrantes da torcida organizada Mancha Verde invadiram a Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira (1). O clube acionou prontamente a polícia para que o grupo fosse retirado do local.

Antes de deixar o centro de treinamento, líderes da uniformizada, entre eles o presidente Jorge Luís, fizeram diversas ameaças, prometendo novas invasões e atos de vandalismo, além de perseguir atletas fora do ambiente de trabalho.

O Palmeiras não tolera qualquer tipo de conduta criminosa e tomará todas as providências cabíveis para que os responsáveis por esta ação ilegal e sem propósito sejam identificados e punidos.”