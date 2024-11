Torcedor do Palmeiras é alvo de falsa acusação de emboscada contra Cruzeiro

Henrique Moreira Lelis, um torcedor negro do Palmeiras de 34 anos, expressou indignação ao relatar ter sido falsamente acusado pela polícia paulista de envolvimento em uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, Grande São Paulo. O incidente, que resultou na morte de um torcedor cruzeirense e deixou outros 17 feridos, ocorreu em 27 de outubro.

A Justiça chegou a emitir um mandado de prisão contra Henrique no dia 30 do mesmo mês, baseando-se em imagens que supostamente o mostravam entre os atacantes. No entanto, evidências apresentadas por seu advogado, Arlei da Costa, comprovaram que Henrique estava no Rio de Janeiro no momento do ataque. Imagens de câmeras de segurança e registros de localização do celular confirmaram sua presença na capital fluminense.

“Meu cliente foi vítima de um erro grave”, afirmou o advogado Arlei, que considera entrar com um pedido de indenização por danos morais. Henrique permaneceu escondido por quase cinco dias até que a ordem judicial foi revogada em 5 de novembro. “Foi uma experiência angustiante”, desabafou Henrique, ainda se sentindo injustiçado.

Henrique destacou o impacto emocional e reputacional da acusação. “É muito humilhante ser acusado por algo que não cometi”, disse ele, emocionado. Ele acredita que sua identificação errônea ocorreu por já ter sido membro da torcida organizada Mancha Alviverde há mais de uma década.

Após o erro, a Secretaria da Segurança Pública transferiu a investigação para a 3ª Delegacia de Investigações de Homicídios Múltiplos. A revisão busca evitar falhas semelhantes no futuro e assegurar justiça adequada.

Suspeitos Procurados

O ataque à torcida cruzeirense teria sido uma retaliação a um confronto anterior em Minas Gerais. Sete palmeirenses tiveram prisões decretadas; até agora, apenas Alekssander Ricardo Tancredi foi detido. Os demais suspeitos, incluindo líderes da torcida organizada Mancha Alviverde como Jorge Luiz Sampaio Santos e Felipe Mattos dos Santos, seguem foragidos.

A investigação continua em busca dos responsáveis pela emboscada e os acusados poderão responder por homicídio, lesão corporal, dano e associação criminosa. Informações sobre os foragidos podem ser fornecidas ao Disque-Denúncia pelo número 181.

O caso destaca a importância de investigações cuidadosas para evitar injustiças e reforça a necessidade de combate ao racismo estrutural nas instituições brasileiras.