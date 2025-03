TOR prende integrante do tráfico com carregamento de drogas no interior de SP

Um homem foi preso nesta sexta-feira (28) por envolvimento com o tráfico de drogas no interior do estado. Ele foi abordado na rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, enquanto transportava cerca de 140 tijolos de maconha no porta-malas do veículo.

Os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam a Operação Impacto Carnaval no trecho. A ação é voltada para o combate ao tráfico de drogas e a` criminalidade, especialmente durante o período festivo.

Durante a abordagem, os agentes vistoriaram o veículo e localizaram os tijolos de maconha escondidos no bagageiro.

O suspeito foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, onde o caso está sendo registrado como tráfico de drogas. Ele permanecera à disposição da Justiça após o registro do flagrante.