Rota prende membro de facção criminosa procurado por tráfico de drogas e homicídio

A Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) prendeu na manhã desta terça-feira (25) um homem acusado de integrar a alta cúpula de uma facção criminosa. O suspeito foi encontrado em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele era procurado por crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os policiais da Rota deram cumprimento a um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão no município durante a Operação Nova Bazófia, realizada de forma integrada com o Grupo de Atuação Especial de Crime Organizado (Gaeco) de Londrina e a Polícia Militar do Paraná.

Outros mandados estão sendo cumpridos de forma simultânea e coordenada nos estados do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.

O fugitivo preso pela Rota portava documentos expedidos por órgãos oficiais, mas com dados falsos, configurando crime de falsidade ideológica. No imóvel também foram apreendidos celulares, notebook e uma quantia em dinheiro.

O objetivo da operação é coletar provas e materialidade para identificar a atuação de uma organização criminosa vinculada com o tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. O material recolhido servirá para dar continuidade nas investigações. O caso está sendo registrado no 1º Distrito Policial de Praia Grande.