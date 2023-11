TOP 10 notícias de hoje – 30/11/2023

13º salário deve injetar R$ 291 bilhões na economia brasileira

Valor representa cerca de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB)

Hamas reivindica atentado em Jerusalém e convoca ‘escalada da resistência’ contra Israel

O ataque ocorreu em meio à extensão da trégua negociada entre o grupo terrorista e o governo israelense

Cerca de 50 pessoas ficam feridas em tombamento de ônibus no RJ

Segundo a corporação, três pessoas foram levadas para unidades de saúde em estado grave

Morre aos 100 anos Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos EUA

O político veterano ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter contribuído para uma trégua temporária na Guerra do Vietnã

Incentivo para estudantes permanecerem no ensino médio é aprovado

Senadores autorizaram uso do Fundo Social para custear a permanência

Câmara aprova Dia da Consciência Negra como feriado nacional

Atualmente, a data é feriado em seis estados – Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo

Periferia no ensino superior: ‘O Provão Paulista veio para encorajar a gente’

Em escola que atende comunidade em Osasco, 80 estudantes das três séries do Ensino Médio participam da primeira edição da avaliação que pode facilitar ingresso no ensino superior

Amazônia tem taxa de assassinatos superior à média nacional

Feminicídios, estupros e registros de armas também foram maiores

MEC suspende processos para novas graduações a distância em 17 áreas

Dos 4,7 milhões que começaram cursos de graduação em 2022, mais de 3,1 milhões foram para a modalidade a distância.

Ceia de Natal fica 8,9% mais cara em 2023, acima da inflação

O setor também projeta crescimento de 12% do consumo de bebidas e de 10% no de carnes no Natal