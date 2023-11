Periferia no ensino superior: ‘O Provão Paulista veio para encorajar a gente’

Na Escola Estadual Coronel Antônio Paiva de Sampaio, na periferia de Osasco, 80 estudantes do Ensino Médio tiveram um assunto em comum ao longo dos últimos meses: o Provão Paulista Seriado, que será aplicado para as três séries dessa etapa de ensino até segunda-feira (4). Agnes Aparecida de Lima Francisco, de 17 anos de idade, é uma dessas estudantes. Antes de saber da política pública que oferece 15 mil vagas nas universidades e faculdades paulistas, parte de seus colegas nem pensava em prestar o vestibular em 2023, ano em que se formam na 3ª série.

“O Provão Paulista é uma grata surpresa para estudantes de escolas públicas, principalmente para nós que estamos concluindo o Ensino Médio. O Provão serve para acolher e dar visibilidade para os alunos que estavam desanimados com a ideia de prestar o vestibular, de passar em uma faculdade, de cursar o curso dos sonhos, porque muitos estudantes da periferia têm insegurança e medo de fracassar por não estarem preparados para concorrer com estudantes de escolas particulares”, diz a estudante.

Para ela, a diferença está no tempo de dedicação aos estudos, no abismo financeiro e até mesmo na preparação psicológica que alunos das redes particulares têm. “O Provão Paulista veio para encorajar a gente, para despertar essa vontade que já estava morta por dentro, por conta de toda essa discrepância social. Ele veio reacender essa vontade de estar dentro das universidades e mostrar para todo mundo que a gente também tem a capacidade, que a gente tem, sim, a possibilidade de mudar e mover o mundo e nos tornarmos ótimos profissionais e que a gente pode e deve estar dentro dessas faculdades porque é um direito nosso”, continua Agnes.

Atualmente, a escola de Agnes oferece o período integral de sete horas diárias. Na preparação para o Provão Paulista e outros vestibulares do ano, a escola abriu as portas aos finais de semana para a parceria com o Cursinho Baobá. Mais de 50 estudantes participam do cursinho, entre eles estudantes dessa e de outras escolas de Osasco.

Nas semanas que antecederam as provas, os professores do Ensino Médio reforçaram o conteúdo dentro de sala, mas também fora dela. Na escola, a partir de decisão conjunta de toda a comunidade escolar, recentemente foi criada uma sala ao ar livre, com bancos e mesas em alvenaria e espaço para projeção de aulas. A escola organizou ainda uma parceria com a Escola Social do Varejo, que ministrou um curso de capacitação de 330 horas com vistas à preparação para o mundo do trabalho.

A maioria dos alunos do Coronel Antônio Paiva de Sampaio mora na comunidade São Pedro, de Osasco, vizinha à escola. Por lá, o diretor da escola, professor Daniel Nhani, é conhecido por buscar estudantes “faltosos” onde eles estiverem em dias de provas importantes. “Já fui buscar estudante que estava trabalhando em restaurante para fazer prova do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), em casa para fazer prova do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Até a próxima segunda, para o Provão Paulista, se for necessário, não será diferente”, conta o diretor.

1ª e 2ª séries fazem as provas a partir desta sexta-feira

Na sexta-feira e segunda-feira, dias 1º e 4 de dezembro, será a vez dos estudantes das 1ª e 2ª séries entrarem em sala de aula para o Provão Paulista. Mais de 810 mil estudantes estão inscritos para as provas que acontecem nessas datas.

Os estudantes da 2ª série fazem a prova no período da manhã — das 8h às 12h na sexta e segunda-feira —, os estudantes mais novos, da 1ª série, prestam o exame no período da tarde, das 14h às 18h, em ambas as datas.

Alunos da 3ª série do Ensino Médio concluem nesta quinta-feira (30), o segundo dia de avaliação do Provão Paulista.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) reservou para o segundo dia as provas da área de Matemática e suas Tecnologias com 20 questões do currículo de matemática, as questões de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com sete questões do conteúdo de história e outras sete de geografia, além de quatro de sociologia e mais quatro de filosofia. A redação também estava agendada para esta quinta-feira.

O que é o Provão Paulista?

De forma inédita, a iniciativa do Governo do Estado garantirá a oferta de 15.369 vagas diretas e com base no resultado individual no Provão às seguintes instituições de ensino superior públicas estaduais: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

1.500 para a USP;

934 para a Unesp;

325 para a Unicamp;

2.620 vagas para a Univesp; e

10.000 vagas para as Fatecs.

Além dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio, que serão beneficiados com essas vagas para entrada no ensino superior em 2024, os alunos matriculados nas primeiras séries do Ensino Médio devem obrigatoriamente participar das provas deste ano. Isso porque as notas desta primeira edição, e as de 2024, serão consideradas quando ele estiver na 3ª série.

Alunos de fora

Alunos que não estão matriculados em 2023 nas redes estadual municipais paulistas ou nas Etecs farão as provas em São Paulo, capital. Todas as provas para estudantes de fora serão aplicadas na Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na rua João Guimarães Rosa, 111, na Consolação.

Em todas as unidades de ensino, os portões fecharão 15 minutos antes do início das provas.