Cerca de 50 pessoas ficam feridas em tombamento de ônibus no RJ

O tombamento de um ônibus na zona norte do Rio de Janeiro no final da tarde de quarta-feira (29) deixou cerca de 50 pessoas feridas, entre passageiros e pedestres que estavam na calçada.

As informações são do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que mobilizou 30 agentes, ambulâncias e duas aeronaves para fazer o salvamento.

Segundo a corporação, três pessoas foram levadas para unidades de saúde em estado grave pelos helicópteros mobilizados para o Hospital Estadual Alberto Torres.

Outras 21 vítimas foram removidas em ambulâncias para hospitais de referência das redes municipal e estadual, como Getúlio Vargas, Souza Aguiar, Alberto Torres, Evandro Freire, Miguel Couto e Salgado Filho.

Mais 13 pessoas com ferimentos leves foram atendidas pelos bombeiros no local do acidente, que se deu na Avenida Bartolomeu de Gusmão, perto da Quinta da Boa Vista.

Últimas informações

A Secretaria de Estado de Saúde informou que, das 10 pessoas encaminhadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), oito já tiveram alta e dois pacientes permanecem internados, apresentando estado de saúde estável.

Já das três vítimas levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), uma já recebeu alta e duas permanecem internadas, ambas com estado de saúde estável.