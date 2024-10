TOP 10 notícias de hoje – 30/10/2024

Entenda as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa

Restrições passam a valer na sexta-feira (1º)

Brasil derrota Colômbia por 3 a 1 em partida amistosa

No primeiro tempo, o Brasil dominou a partida e teve mais oportunidades de gol

Vítima fala pela primeira vez do caso Robinho

Identificada como Mercedes, a vítima de origem albanesa relatou o drama que viveu

Dorival conversa com Neymar e define retorno do camisa 10 apenas em 2025

O camisa 10 ficou um ano afastado por causa de cirurgia no joelho e só atuou em 29 minutos pelo Al-Hilal

Incêndio atinge Shopping 25 de Março, em São Paulo

Não há informações sobre vítimas

Mortes no trânsito em São Paulo cresceram 32%, puxadas por motociclistas

Foram registrados 521 óbitos no primeiro semestre de 2024

Tempestade violenta provoca ao menos 70 mortes na Espanha

Maior chuva do século deixa desaparecidos e milhares de desabrigados em Valência, terceira maior cidade do país

Ilusão com dinheiro fácil, curiosidade e fascínio alimentam o vício em bets

Dependência em jogos afeta saúde mental, finanças, trabalho e relacionamentos familiares

Abel completa 4 anos de Palmeiras no mesmo patamar de Guardiola e Ancelotti

O treinador português se consolidou como figura essencial no Palmeiras, com o carinho do elenco e da torcida

Juros do cartão de crédito rotativo sobem para 438,4% ao ano

Inadimplência das famílias é de 3,2% no mês, informou o Banco Central