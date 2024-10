Abel completa 4 anos de Palmeiras no mesmo patamar de Guardiola e Ancelotti

No dia 30 de outubro de 2020, o Palmeiras anunciou a contratação de Abel Ferreira. Nesta quarta-feira (30) se completam quatro anos desse dia, e o time alviverde segue com muitos motivos para comemorar.

Desde que chegou ao Brasil, Abel Ferreira está no mesmo “patamar” que Pep Guardiola, técnico do Manchester City, e Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Os três técnicos ganharam 10 títulos desde o dia 30 de outubro de 2020, quando Abel desembarcou no futebol brasileiro.

As conquistas dos europeus são relevantes e incluem títulos da Liga dos Campeões e competições nacionais. No entanto, só Abel Ferreira venceu tanto quanto eles entre o top 10 das ligas europeias da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

Abel fica à frente no número de conquistas de outros nomes badalados do futebol europeu: Simone Inzaghi, da Inter de Milão, e Sérgio Conceição, ex-técnico do Porto, ambos com seis títulos cada neste recorte.

QUERIDO PELO ELENCO E PELA TORCIDA

Abel criou vários lemas desde que chegou ao Palmeiras e ganhou simpatia do elenco e da torcida. O “todos somos um”, a “cabeça fria e coração quente” e o “Avanti, Palestra” são alguns exemplos do discurso comprado por todos palmeirenses.

O português é visto como uma peça fundamental alviverde desde que chegou. Não à toa, Leila Pereira garantiu que se for reeleita no final de ano, fará de tudo para que Abel fique no clube até o fim de seu segundo mandato em 2027.

Em janeiro deste ano, Abel Ferreira renovou seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025.

Os títulos são: Conmebol Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

ANO ABAIXO EM 2024

A temporada deste ano começou bem com o título Paulista, mas o Palmeiras caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o Flamengo, e nas oitavas de final da Copa Libertadores, para o Botafogo.

O clube segue vivo na disputa do Brasileirão, mas precisa secar o Botafogo para fechar o ano com mais um título importante e o tricampeonato nacional inédito.