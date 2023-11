TOP 10 notícias de hoje – 29/11/2023

Homem de 67 anos é morto em abrigo de São Paulo após briga por causa de ronco

De acordo com a GCM (Guarda Civil Metropolitana), um homem de 71 anos se incomodou com o ronco da vítima, de 67, que estava dormindo, e o golpeou na cabeça com um extintor.

Cresce número de graduados trabalhando em postos de menos escolaridade

Total de pessoas ocupadas com curso superior completo aumentou 15,5%

Enel SP apresentará proposta de ressarcimento a consumidores por apagão até 6/12

O prazo indicado por Lins está em linha com aquele sinalizado no início do mês, após reunião do dia 6 de novembro entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e as distribuidoras de energia que atendem o Estado.

Mulheres são maioria na pesca profissional em cinco estados do país

No Maranhão, 56% dos pescadores profissionais são mulheres; em Pernambuco, 55%; em Sergipe, 62%; na Bahia, 68%; e em Alagoas, 58%

Em SP, grandes eventos já injetaram R$ 7,641 bilhões na economia

Dados são de levantamentos da SPTuris somando apenas os valores dos maiores eventos, como Carnaval, GP de Fórmula 1, The Town e shows, como os de Taylor Swift

Tremor de terra no bairro de Mutange põe Maceió em alerta

Problemas na capital alagoana começaram no dia 3 de março de 2018, quando um tremor de terra causou rachaduras e o afundamento do solo em cinco bairros

Rodovias pioraram em 2023 e apenas 32,5% da malha está em condição boa ou ótima, diz CNT

A Confederação Nacional do Transporte e o Sest/Senat divulgam nesta quarta-feira, 29, os resultados da 26ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias

Divórcio de Ana Hickmann pela lei Maria da Penha é negado

Juiz entendeu que ‘deterioração do matrimônio’ é questão de ‘alta complexidade’ que não cabe ser julgada na Vara Criminal e de Violência Doméstica

Futebol dos MCs arrecada alimentos para ajudar comunidades carentes

O time do MC Daniel, de São Paulo, ganhou a partida por 2×1

Primeira parcela do décimo terceiro deve ser paga até quinta-feira (30)

Segundo o Dieese, salário extra injetará R$ 291 bilhões na economia