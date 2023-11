Em SP, grandes eventos já injetaram R$ 7,641 bilhões na economia

Os grandes eventos realizados na cidade neste ano já injetaram na economia algo em torno de R$ 7,641 bilhões e, até setembro, contribuíram com a criação de 24.955 empregos formais (com carteira assinada). Somente os três shows da cantora Taylor Swift, no último fim de semana, injetaram R$ 240 milhões na soma do gasto médio por pessoa que foi ao Allianz Parque.

Em novembro, São Paulo foi palco de 25 shows internacionais – e mais de 20 nacionais. O resultado comprova que São Paulo está entre as preferidas para receber grandes espetáculos e explica por que foi eleita a “Melhor Cidade Global da Música” pela Music Cities Events.

A Prefeitura de São Paulo investe para potencializar as experiências de moradores e de quem visita a cidade para esses eventos, como a reforma do Autódromo de Interlagos que, além do Grande Prêmio de Fórmula 1, neste ano tem três festivais de música: Lollapalooza, The Town e Primavera Sound. Mesmo nos eventos em que não há investimento direto, como em shows realizados em estádios, a Prefeitura apoia com estrutura de trânsito e transporte por ônibus, por exemplo, além do suporte da Guarda Civil Metropolitana e Subprefeituras.

A movimentação econômica gerada somente pelo Carnaval do Sambódromo, por exemplo, foi de mais de R$ 201,6 milhões. Foram quase R$ 3 bilhões, se considerar os números do Carnaval de Rua. O impacto econômico do festival Lollapalooza Brasil 2023 foi de mais de R$ 930 milhões. A pesquisa realizada no GP São Paulo de F1 2023 mostra uma movimentação geral de R$ 1,64 bilhão.

São valores expressivos e que mostram como os grandes eventos que promovem entretenimento para a população são uma ótima oportunidade para a economia de São Paulo se fortalecer. Mais detalhes e outros estudos estão disponíveis no portal do Observatório de Turismo e Eventos (OTE), vinculado à SPTuris. Veja: https://observatoriodeturismo.com.br/?cat=102

Calendário permanente

Além disso, somente neste ano, o Calendário de Eventos Estratégicos da Cidade de São Paulo foi composto por mais de 30 atividades, entre shows, feiras, congressos, eventos esportivos, como corridas de rua, Marcha para Jesus, Parada LGBT+, festivais.

Uma dessas atividades, a Virada Cultural apresentou um impacto econômico para o turismo da cidade de R$ 91,3 milhões, o que é significativo para um evento que tradicionalmente é de apelo local. Além disso, foi registrado 85,8% de aprovação e 97,5% dos entrevistados afirmam que a Prefeitura de São Paulo deve continuar investindo em eventos como esse.

A Marcha para Jesus é outro evento com números expressivos, com movimentação de cerca de R$ 40 milhões, apesar de ter poucas horas de duração num único dia. Além disso, a maioria dos que frequentaram disseram que fizeram outras atividades na cidade além da Marcha: 90,5%; e 98,6% dos entrevistados pretendem voltar para a edição de 2024.

Foco nos negócios

O levantamento mais recente da SPTuris mostra que setembro de 2023 teve 129 eventos com foco em negócios, atraindo quase 2,3 milhões de participantes. Na comparação do período entre junho e setembro de 2023, ao mesmo período no ano anterior, houve um aumento de 43,4% na quantidade de eventos realizados (como feiras, como congressos, seminários etc.).

Cabe destacar que a SPTuris é contratada para apoiar operacionalmente grandes eventos, com produção, montagem, infraestrutura e fornecimento de equipamentos, sendo que as ações são realizadas sempre atendendo às necessidades dos contratantes. Para a realização da Fórmula E, por exemplo, que foi um evento inédito no Brasil, foram necessárias adaptações e montagens na estrutura do Sambódromo, já que a corrida de carros elétricos aconteceu na passarela do samba. No Autódromo de Interlagos também são realizadas melhorias anuais para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 e, este ano, especificamente, algumas intervenções para receber o festival de música The Town.