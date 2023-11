Futebol dos MCs arrecada alimentos para ajudar comunidades carentes

Com ingressos esgotados, na noite desta terça-feira (28), aconteceu no Estádio do Engenhão, localizado no Rio de Janeiro, o Futebol beneficente dos MCs do Rio X São Paulo.

Em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), o evento contou com nomes consagrados da música como: MC Poze do Rodo, MC Daniel, MC Ryan SP, Oruam, MC Hariel, entre outros.

O time do MC Daniel, de São Paulo, ganhou a partida por 2×1. Mas, a vitória foi dedicada às pessoas que compareceram na partida.

Na luta contra a fome, foram arrecadadas 20 toneladas de alimentos que serão doados a quem precisa.

“Que festa linda! Vitória pro funk, vitória pro trap. Só tenho agradecer a todos envolvidos que acreditaram no projeto. Deu trabalho, mas valeu a pena. Mais de 20 toneladas de alimento, maior arrecadação da história”, publicou MC Daniel no Instagram.