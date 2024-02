TOP 10 notícias de hoje – 29/02/2024

Saúde antecipa vacinação contra gripe; campanha começa em 25 de março

Medida é adotada em razão do aumento de vírus respiratórios

Cidades do litoral de SP têm 25 mil imóveis em áreas de risco

A quantidade de pessoas em locais sujeitos a desastres no litoral preocupa

Baixo crescimento do Brasil nas últimas décadas se deve a impostos e juros altos, diz Alckmin

A despeito do ciclo de afrouxamento monetário, Alckmin afirmou que as taxas de juros permanecem altas no País

Repasse de ICMS reforça caixa das prefeituras paulistas com mais de R$ 1,4 bilhão

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto e são distribuídos às administrações municipais

Taxa de desemprego fica em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro

Resultado é o melhor para o período desde 2015, diz IBGE

Haddad testa negativo para covid-19 e retoma atividades

Ministro cumpre agenda no último dia da Trilha de Finanças do G20

Equipes estão a caminho do Rally Barretos

O 14º Rally Barretos começa nesta sexta-feira, 01, com disputas no sábado e domingo (2 e 3)

Honda Racing inicia luta pelo título do SuperBike Brasil 2024

Piloto retorna à competição e se junta a Guilherme Brito e João Carneiro na categoria SuperBike Pro; Honda Junior Cup e Copa Pro Honda CBR 650R também são destaques da programação deste final de semana (2 e 3/3)

São Paulo tem 1.869 novos profissionais do Mais Médicos, aumento de 127%

Atualização da plataforma ComunicaBR, do Governo Federal, mostra que o programa que leva profissionais às regiões mais remotas do país conta com 3.334 médicos no estado

Casos de Covid aumentam 83,2% no estado de SP após o Carnaval

De 11 a 17 de fevereiro, foram registrados 4.289 casos (ou uma média de 612 por dia).