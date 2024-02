Equipes estão a caminho do Rally Barretos

Nesta quinta-feira (29) os portões do Parque do Peão, em Barretos (SP) se abrem para as equipes que disputarão a 14ª edição do Rally Barretos – prova que vale pontos pelas primeira e segunda etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Raid e Rally Baja 2024. Neste final de semana – 1 a 3 de março – o berrante será substituído pelo ronco dos motores de motos, UTVs e carros, que em dois dias de disputas vão acelerar por 280km.

De Londrina (PR) está confirmada a equipe Braço Curto MotorSport, representada pelas duplas Mário Marcondes/Artêmio Pauluci e Luiz Manara/Léo Telles Silva que, apesar dos sete anos de experiência no rally, participará pela primeira vez do Rally Barretos. Eles seguem com duas picapes Mitsubishi L200 Evo V8.

“Estamos animados para o Rally Barretos, que no meio off-road é considerada um clássico nacional. Além disso, desde o Sertões estamos distantes das competições, o que aumenta ainda mais a nossa vontade de acelerar”, declarou o navegador Artemio.

O Rally Barretos

Serão dois dias de disputas, com 140km cada um. Vence quem cumprir o trecho cronometrado no menor tempo. De acordo com a Rallymakers – organizadora do evento – o percurso é um presente aos pilotos e navegadores, uma vez que mescla trechos de alta e média velocidade. O terreno é bom para acelerar fundo, com atenção especial as curvas de nível, que rendem belos saltos.

“Vamos testar nossos veículos, que estão sendo preparados para o Sertões 2024. Então, o Rally Barretos será um ótimo teste para verificarmos como estão as adaptações até aqui. Mas é claro que queremos buscar o pódio. Já que vamos à Barretos, queremos ter uma boa performance”, salientou o navegador Leonardo.

A programação do 14º Rally Barretos começa amanhã (01), com a abertura da secretaria de prova às 9h30, e vistorias técnicas entre 13h e 18h. Às 19h30 é vez do briefing geral entre organização e participantes.

No sábado (02), os motores serão ligados oficialmente logo cedo: às 8h acontece o prólogo – tomada de tempo que definirá a ordem de largada da primeira etapa – e, na sequência, às 9h30, larga a primeira moto na especial. Às 15h30 tem um Super Prime, com os oito melhores classificados da categoria. O Rally Barretos continua no domingo, a partir das 8h. A premiação está prevista para às 15h30.

A Braço Curto MotorSport tem patrocínio de Conasa Infraestrutura, AMC Construções, New Holland, Via Brasil BR-163 e Hipper Freios