Honda Racing inicia luta pelo título do SuperBike Brasil 2024

Largada para a temporada 2024 da equipe Honda Racing Brasil na motovelocidade. Neste fim de semana (3 e 4/3), o desafio é a abertura do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Sob o comando de Reinaldo Campos, o time vai brigar pelo título da categoria SuperBike Pro com as motos Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP. Guilherme Brito e João Carneiro ganham a companhia de Eric Granado, de volta ao campeonato após adquirir ainda mais experiência internacional. Além disso, as categorias Honda Jr Cup e Copa Pro Honda CBR 650R seguem como parte da programação, com a meta de formar novos talentos para o esporte.

Eric retorna ao Superbike Brasil após três anos competindo com a Honda no exterior – correu o Espanhol de Superbike em 2021 e 2022 e o Mundial no ano passado. A missão do piloto é chegar ao quinto título na divisão de elite da competição, a SuperBike Pro. “A expectativa é ótima. Estou muito empolgado para esse novo projeto junto com a Honda. Estivemos lá fora nos últimos três anos com a CBR 1000RR-R Fireblade SP e pude aprender e ganhar muita experiência nesse período. O trabalho com o Gui e o João será muito importante para a gente crescer durante o ano. Espero levar o máximo da minha experiência para a equipe e que eu aprenda ao máximo com eles também. Muito feliz e focado para fazer uma ótima primeira etapa”, destaca Granado.

Guilherme Brito, por sua vez, espera prosseguir a evolução mostrada em 2023, quando venceu seis vezes e lutou pelo título até a última etapa. “O primeiro fim de semana de corrida do ano é sempre emocionante, com pilotos e equipes novos. Estou muito ansioso, tive uma longa pré-temporada e estou mais que preparado para brigar novamente pelo título. Espero que seja um ótimo início para o time, vamos fazer o possível para fechar o pódio com os três primeiros lugares.”

Expectativa em alta também para João Carneiro, presença constante no pódio na temporada passada. Ele ressalta a importância de contar com um companheiro que é hoje uma das principais referências do motociclismo brasileiro. “Acredito que a chegada do Eric fará muito bem para o time, a categoria e o campeonato, ele tem muito a agregar. Treinei bastante, principalmente a parte física. Estou focado em somar o máximo de pontos para no fim do campeonato levar a vitória.”

A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna e Axalta.

Categorias de formação – Focadas na formação de novos talentos para o esporte, as categorias monomarca Honda também prometem muitas disputas na pista. Pelo 12° ano, a Honda Jr. Cup cumpre o papel de categoria-escola e reúne pilotos de oito a 16 anos, com a moto Honda CG 160 Titan.

Já a Copa Pro Honda CBR 650R chega a seu quinto ano com novidades. Os pilotos agora poderão customizar as suas motocicletas com cores vibrantes, para se destacar nas corridas e valorizar as cores de seus principais parceiros.

SuperBike Brasil 2024

Programação – 1ª etapa

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo (SP)

Sábado (2/3)

Das 7h53 às 8h13 – Copa Pro Honda CBR 650R – 1° treino classificatório

Das 8h16 às 8h41 – Honda Jr. Cup – 1° treino classificatório

Das 9h53 às 10h33 – SuperBike – 1° treino classificatório

Das 11h22 às 11h42 – Copa Pro Honda CBR 650R – 2° treino classificatório

Das 11h45 às 12h10 – Honda Jr. Cup – 2° treino classificatório

Das 12h59 às 13h39 – SuperBike – 2° treino classificatório

Das 14h28 às 14h48 – Copa Pro Honda CBR 650R – 3° treino classificatório

Das 14h51 às 15h16 – Honda Jr. Cup – 3° treino classificatório

Das 16h05 às 16h15 – SuperBike – Superpole (com os 10 pilotos mais rápidos)

Das 16h44 às 16h54 – Copa Pro Honda CBR 650R – Superpole (com os 10 pilotos mais rápidos)

Domingo (3/3)

Das 7h às 7h07 – Honda Jr. Cup – Warm-Up

Das 7h11 às 7h18 – Copa Pro Honda CBR 650R – Warm-Up

Das 7h44 às 7h54 – SuperBike – Warm-Up

8h36 – Honda Jr. Cup – Corrida (oito voltas)

10h47 – Copa Pro Honda CBR 650R – Corrida (11 voltas)

13h34 – SuperBike – Corrida (13 voltas)

A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.