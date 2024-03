TOP 10 notícias de hoje – 25/03/2024

Daniel Alves paga fiança de R$ 5,5 milhões e deve sair da prisão nesta segunda (25)

Ainda não está claro como Alves conseguiu reunir o dinheiro da fiança, uma vez que seus bens no Brasil estão bloqueados

Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude a exame de doping

Gabigol foi denunciado com base no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que tem como pena máxima uma suspensão de quatro anos

‘Cada vez menos vontade de jogar’, desabafa Vini Jr sobre racismo

“Cada vez estou mais triste, tenho menos vontade de jogar. Mas vou seguir lutando”, disse Vini Jr, emocionado

Etapa do FIA World Endurance Championship em SP deve gerar 5 mil empregos diretos

Capital paulista é única cidade do mundo a sediar os três eventos (Fórmula 1, Fórmula E e o Mundial de Endurance) da Federação Internacional de Automobilismo

São Paulo tem redução nos casos de estupros em fevereiro

Índices caíram na capital paulista, na região metropolitana e no interior do estado

PF diz que Polícia Civil do Rio virou balcão de negócios para bicheiros e milicianos

Os investigadores tratam especificamente do período de 2015 a 2019, na gestão de Rivaldo Barbosa, preso neste domingo (25)

Confira as partidas que movimentaram a terceira rodada do Brasileiro Feminino de Futebol

América-MG vira no fim sobre o Santos e o Botafogo derrota o Palmeiras

Veja os destaques do terceiro dia de Lollapalooza

O clima ameno foi perfeito para que artistas como Gilberto Gil, SZA e Sam Smith entrassem em cena com shows arrebatadores

São Paulo tem 19 mortes por dengue e aumento de 35% nos casos em uma semana

Prefeitura abriu tendas e ampliou o horário das AMAs para atender a população

Dois em cada dez candidatos do Concurso Nacional Unificado usam cotas raciais

Segundo o ministério, o Enem dos Concursos será o maior da história, com 2,1 milhão de candidatos concorrendo a 6.640 vagas