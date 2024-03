Dois em cada dez candidatos do Concurso Nacional Unificado usam cotas raciais

Mais de 420 mil dos 2,14 milhões de candidatos do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) solicitaram ingresso na carreira pública por cotas raciais. O total representa 19,66% das inscrições confirmadas, segundo dados do MGI (Ministério da Gestão e Inovação).

Segundo a pasta, este é o maior registro em um concurso público de pessoas solicitando acesso a vagas por políticas afirmativas étnico-racial no Brasil. Em fevereiro, a ministra Esther Dweck havia confirmado que mulheres são maioria dos candidatos no ‘Enem dos Concursos’.

Nesta segunda-feira (25), está prevista a divulgação do cartão de confirmação da inscrição. Cada candidato terá acesso ao seu por meio do site do concurso, que pode ser acessado neste link. É preciso acessar a “Área do candidato”.

No Brasil, cotas raciais no serviço público foram implementadas pela lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, promulgada pela presidente Dilma Rousseff. A legislação estabelece reserva de 20% das vagas ofertadas a candidatos negros pretos e pardos em seleções de órgãos do governo federal.

De acordo com o Censo Demográfico 2022, cerca de 92,1 milhões de pessoas se declararam pardas, o que representa 45% da população. José Celso Cardoso, secretário de gestão de pessoas do MGI, afirma que o total representa uma tentativa do governo Lula de o funcionalismo público refletir a realidade brasileira.

“Ao analisarmos a realidade da população negra no Brasil, fica evidente a importância de iniciativas contra discriminação e que promova equidade de oportunidades. Por isso o CPNU respeitou as legislações vigentes e acrescentou cotas também para indígenas.”

Ao todo, 10,4 mil candidatos, 0,4%, dos inscritos, utilizaram cota indígena. Na Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), a reserva de vagas é de 30% para essa população. Também há cerca de 45,6 mil pessoas com deficiência, que representam 2% dos inscritos. A ação afirmativa neste caso destina 5% das vagas reservadas para esses candidatos.

Segundo o ministério, o Enem dos Concursos será o maior da história, com 2,1 milhão de candidatos concorrendo a 6.640 vagas. As inscrições foram encerradas no início deste mês. A prova está prevista para o dia 5 de maio e será realizada em 220 municípios.



CRONOGRAMA DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO