TOP 10 notícias de hoje – 22/02/2024

Exército conclui inquérito sobre furto de armas em quartel de Barueri

Armamento recuperado está sem condições de uso e deve ser inutilizado

Jogadores do Fortaleza são hospitalizados após ataque a ônibus na saída da Arena Pernambuco

Vídeos divulgados pelo próprio clube mostram jogadores feridos e assustados dentro do ônibus

Flávio Dino toma posse no cargo de ministro do STF

Dino foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a cadeira deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber, ocorrida em outubro de 2022

Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro pela Justiça da Espanha

Crime ocorreu em dezembro de 2022, dias após a participação do jogador na Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira

As experiências inéditas para os fãs na abertura da Stock Car em 2024

Apaixonados pelo esporte a motor podem encontrar diversas oportunidades de vivenciar, de um ângulo exclusivo, os bastidores da maior categoria de automobilismo da América Latina; valor arrecadado será revertido ao Instituto Ingo Hoffmann

São Paulo será o palco de competição mundial de danças urbanas pela primeira vez

A partir desta terça (20), dançarinos de todo o Brasil poderão se inscrever para seletiva do campeonato, que será realizada em março na capital paulista

DPU recomenda câmeras corporais nas buscas a fugitivos de Mossoró

Medida visa a garantir integridade física e moral dos detentos

Indústria de alimentos do Brasil gera 70 mil vagas de emprego em 2023

Investimentos alcançaram a cifra de R$ 35,9 bilhões

Cratera se abre e interdita trecho da BR-393 no Rio de Janeiro

Ainda não há previsão de liberação

