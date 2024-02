São Paulo será o palco de competição mundial de danças urbanas pela primeira vez

Grandes nomes das pistas de dança, músicas icônicas, performances surpreendentes e uma plateia participativa com energia de sobra: o Red Bull Dance Your Style, uma das principais competições de danças urbanas do mundo, está de volta e cheia de novidades. Pela primeira vez, São Paulo será palco da final nacional e, ao longo dos próximos meses, a capital paulista e outras duas capitais ao redor do país vão receber seletivas regionais abertas ao público. As inscrições podem ser realizadas através do site redbull.com/danceyourstylebr.

Com performances de alto nível que incluem todos os estilos e ritmos urbanos, os melhores dançarinos do Brasil serão selecionados através das etapas qualificatórias, que acontecem no dia 16 de março na cidade de São Paulo, no Centro Cultural São Paulo; no dia 13 de abril em Salvador, no Largo Tereza Batista; e no dia 20 de abril em Belo Horizonte, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). Todos os eventos das etapas classificatórias serão gratuitos e quem escolhe os vencedores é o público.

“São Paulo é uma verdadeira fábrica de talentos: grandes nomes das danças urbanas e grandes pioneiros da cena no Brasil surgiram lá e foram exportados para o mundo afora. Além disso, tem também a peculiaridade de ter muita gente que é de fora do Estado e consegue ter em São Paulo um ponto em comum que é geograficamente de fácil acesso para, por exemplo, quem vem do Sul ou do Rio de Janeiro. Por isso, acredito que São Paulo tem tudo para ser uma das seletivas mais disputadas”, diz Pedro Brum, dançarino e produtor audiovisual, que, ao lado de Raquel Cabaneco, coreógrafa do rapper Djonga e integrante do ballet da cantora Urias, faz a curadoria do evento no Brasil.

Do hip hop ao house, do locking ao popping, a pista de dança de Red Bull Dance Your Style é embalada pela trilha sonora de sucessos imprevisíveis e as habilidades de freestyle e musicalidade dos participantes são testadas através deste elemento surpresa. Nas batalhas, os participantes competem no formato 1×1, sem saber qual música irá tocar – por isso, a capacidade de improviso do dançarino é um elemento-chave para se destacar. É preciso mostrar muita personalidade, originalidade e qualidade técnica – e vence quem der o melhor show, mostrar o seu estilo e conquistar o voto majoritário da plateia. Os dois ganhadores das etapas qualificatórias seguem para a final nacional na capital paulista.

“Para mim o Red Bull Dance Your Style é a criação de um espaço onde temos vários estilos e dançarinos competindo, se divertindo no palco – porque essa é a grande proposta do evento – e disputando quem tem carisma, desenvoltura com o público e domínio da pista. E essa competição dá essa possibilidade para a gente ver isso no âmbito internacional e conhecer um pouco de cada estilo com o tempero do local, de cada cultura e cada país e, assim, a gente vai tendo essa troca linda. As expectativas para essa terceira edição estão altíssimas, acredito que esta vai ser a maior edição de todas!”, completa Pedro.

Em 2023, o título nacional ficou com o dançarino especialista em passinho André DB, que representou o País na Alemanha. Já na primeira edição, em 2022, a vencedora foi Darlita Albino, atualmente coreógrafa da cantora Gaby Amarantos e dançarina da equipe de Pabllo Vittar e Drik Barbosa, que viajou até a África do Sul para tentar chegar ao lugar mais alto do pódio global. Neste ano, o vencedor brasileiro representará o país na final mundial em Mumbai, na Índia.

SERVIÇO

Red Bull Dance Your Style 2024