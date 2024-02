Na Semana do Cinema, com ingressos a R$12, a UCI tem grandes filmes em cartaz 

A Semana do Cinema chegou na UCI com ingressos por R$12 em todas as sessões É a oportunidade perfeita para maratonar os filmes que estão em cartaz, inclusive os que concorrem ao Oscar®, marcado para 10 de março. Tem filmes dos mais variados gêneros e para toda a família. E o melhor: as salas especiais XPLUS e IMAX também entram na promoção. Entre os destaques, o sucesso “Todos Menos Você”, com Sydnwey Sweeney e Glen Powell, acompanha um casal que se reencontra em um casamento anos após um encontro frustrado no início da faculdade. “Bob Marley: One Love”, a cinebiografia que celebra e relembra toda a vida e a carreira de Bob Marley, também está em cartaz.

A corrida para o Oscar fica mais emocionante na semana do cinema, porque a rede segue exibindo os aclamados “Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer, “Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos e “Anatomia de Uma Queda”, de Justine Triet.

Das estreias, “Ferrari”, o novo longa de Michael Mann (“O Último dos Moicanos”) é uma das principais na rede durante a promoção. Protagonizado por Adam Driver (“Star Wars: O Despertar da Força”), a produção acompanha o empresário Enzo Ferrari e mostra como ele e sua esposa, Laura, vivida por Penélope Cruz (“Mães Paralelas”), revolucionaram a indústria automotiva e influenciaram na criação das corridas de Fórmula 1. Além disso, o filme também conta com o ator brasileiro Gabriel Leone (“Eduardo e Mônica”) vivendo um piloto argentino.

Os fãs da cultura japonesa também aproveitam a semana com “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To The Hashira Training” e “O Menino e a Garça”. O primeiro filme é derivado do anime de sucesso global e acontece após a batalha entre Tanjiro e o Quatro Superior, acompanhando o treinamento de Hantegu com os Hashira para a luta final contra Muzan Kibutsuji. Já o segundo é a nova animação do Estúdio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki (“A Viagem de Chihiro”). A trama, indicada ao Oscar de Melhor Animação, segue o jovem Mahito, que, ao procurar sua madrasta desaparecida, segue uma garça cinzenta até uma torre antiga e entra em um mundo mágico compartilhado entre os vivos e mortos.

“O Jogo da Morte” é um terror baseado na Baleia Azul, desafio da internet que incentiva adolescentes a participarem de desafios mortais. Com direção de Alaa Morsy, o filme estreia na UCI esta semana e aborda a busca de uma jovem para desvendar o mistério do suicídio da sua irmã. Mas sem perceber, ela também acaba virando uma vítima do mesmo jogo.

Para os fãs da Marvel, “Madame Teia”, novo filme do universo do Homem-Aranha, segue em cartaz na rede. Inspirado nos quadrinhos, a trama apresenta Cassandra Webb (Dakota Johnson), uma paramédica de Nova York que leva uma vida comum até que habilidades extraordinárias começam a se manifestar e mudam toda a sua vida.

Já a criançada tem a diversão garantida com “Masha e o Urso: Diversão em Dobro!”, uma aventura com novos amigos cheia de ação e travessuras. “Wish: O Poder dos Desejos”, a nova animação da Disney, “Príncipe Lu e a Lenda do Dragão”, protagonizado pelo fenômeno da internet Luccas Neto e “Peppa Pig: Festa do Cinema”, uma produção de dez episódios inéditos e 11 curtas interativos também seguem em exibição.

Depois de muita espera e expectativa, “Duna: Parte Dois” está chegando aos cinemas no dia 29 de fevereiro. E os fãs da saga estrelada por Timothée Chalamet (“Wonka”) já podem garantir seus ingressos na Rede UCI, inclusive para as salas especiais IMAX e XPLUS, onde a experiência cinematográfica fica ainda mais rica.

Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados, a partir do dia seguinte ao do cadastro.

SUPER MEIA: De segunda a sexta, nas salas comuns, a meia custa R$12,50 para filmes 2D e R$13 para projeções 3D. Nos cinemas UCI Metrópole e UCI Plaza Sul, a promoção é válida de segunda a quinta. Nas salas especiais XPLUS, a meia custa R$12,50 para as exibições em 2D e R$14 em 3D. Promoção não válida em feriados.

RIBEIRÃO PRETO – SP (UCI RibeirãoShopping)

SÃO PAULO – SP (UCI Santana, UCI Jardim Sul, UCI Anália Franco e UCI Plaza Sul)

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP (UCI Metrópole)

JUIZ DE FORA – MG (UCI Kinoplex Independência)