TOP 10 notícias de hoje – 19/09/2024

Governo Federal lança Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens

São 79 ações que serão implementadas de forma interministerial, com previsão orçamentária de R$ 17 bilhões. Relatório divulgado nesta quarta (18) mostra que mulheres ganham, em média, 70,3% do salário de homens com mesmo cargo

Educação de SP avalia aprendizado de 2,5 milhões de estudantes a partir de segunda (23)

Prova Paulista segue até o dia 30 de setembro; escolas podem organizar repescagem até 2 de outubro

Tempo gasto no transporte público na cidade de SP sobe 10 minutos em um ano

Passageiros de ônibus, metrô e trem perdem em média duas horas e 47 minutos por dia em seus trajetos

Selic deve entrar em 2025 acima de 11% e ficar lá por bom tempo, dizem economistas

O Copom do Banco Central elevou os juros em 0,25 ponto percentual, de 10,5% para 10,75% ao ano

Valor de produção da pecuária tem recorde, com marca de R$ 122,5 bi

Apesar do valor, percentual da alta foi o menor em cinco anos

Ministro garante que não faltarão recursos contra seca e queimadas

Despesas emergenciais foram retiradas do teto de gastos

Criança de cinco anos é baleada na cabeça dentro de casa em Guarulhos

Ninguém foi preso até o momento

Fiocruz mantém alerta para alta de casos graves de covid-19

Dados são do Boletim InfoGripe

Nunes (27%) e Boulos (26%) mantêm liderança em SP; Marçal segue com 19%, aponta Datafolha

Foi o que aferiu o instituto após entrevistar 1.204 eleitores paulistanos de terça-feira (17) até esta quinta (19).

Operação contra pirataria tira 675 sites do ar e cumpre mandados de prisão

Cinco mandados de prisão e 30 de busca e apreensão são cumpridos em nove estados