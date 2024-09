Criança de cinco anos é baleada na cabeça dentro de casa em Guarulhos

Um menino de 5 anos foi baleado na cabeça dentro de casa em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta quarta-feira (18).

Ninguém foi preso até o momento.

O crime aconteceu na rua São José da Laje, no Parque Alvorada, por volta das 21h.

De com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), dois suspeitos em um Hyundai HB20 atiraram diversas vezes contra um homem de 51 anos que estava na calçada, em frente à casa da família do menino. O alvo dos criminosos foi atingido no tórax e na perna.

Porém, um dos disparos atingiu a criança de cinco anos, que estava dentro de casa. Ela foi ferida na cabeça.

As duas vítimas não têm nenhum parentesco, segundo a polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas ao Hospital Geral de Guarulhos. O menino passou por cirurgia e está sedado. O homem foi atendido e não corre risco de morte. Os dois permanecem internados.

Ainda segundo a SSP, foi solicitada perícia ao local e o caso registrado como tentativa de homicídio pelo 4º DP de Guarulhos, que analisa imagens de câmeras de monitoramento para identificar e prender os autores.