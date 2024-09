Educação de SP avalia aprendizado de 2,5 milhões de estudantes a partir de segunda (23)

A partir da próxima segunda-feira (23), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) avalia o aprendizado de 2,5 milhões de estudantes no terceiro bimestre letivo com a Prova Paulista. A aplicação da avaliação segue até o dia 30 de setembro.

A Prova Paulista é direcionada a alunos desde o 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. A repescagem, em cidades com feriados nas datas de aplicação, por exemplo, pode ser feita pelas escolas nos dias 1º e 2 de outubro.

O cronograma da Prova Paulista é dividido da seguinte forma:

Nos dias 23 e 24 de setembro, fazem a avaliação estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio;

Nos dias 25 e 26 de setembro, do 6º e 8º anos do Ensino Fundamental e da 2ª série do Ensino Médio;

Nos dias 27 e 30, do 7º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio.

Para os estudantes do Ensino Fundamental, as provas são de língua portuguesa, geografia e história no primeiro dia e matemática e ciências no segundo dia. Alunos do 6º ao 9º ano têm ainda provas de língua inglesa.

No Ensino Médio, além das disciplinas da formação geral básica, haverá ainda questões de acordo com itinerário formativo cursado por cada estudante.

Assim como nas outras duas edições deste ano, que avaliaram o aprendizado no primeiro e segundo bimestres, além das questões de resposta única, os alunos terão acesso a questões com duas e até três alternativas corretas. Nesta edição, há ainda uma novidade: parte das questões terá apenas duas opções de resposta, certo ou errado. O objetivo é ampliar as possibilidades de aferição do conhecimento adquirido no período.

As provas serão compostas da seguinte maneira: 30 questões de múltipla escolha em cada dia para o 5º ano, 40 questões em cada dia do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 45 questões diárias para todas as séries do Ensino Médio.