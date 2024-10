TOP 10 notícias de hoje – 17/10/2024

Rio tem mais de 1,7 mil casos de ataques a ônibus urbanos em 2024

Danos provocaram prejuízos de mais de R$ 22 milhões a empresas

Enel anuncia fim da crise, mas 36 mil imóveis ainda estão sem luz

Quedas de árvores sobre cabos na última sexta-feira (11) são as principais causas do corte do abastecimento de energia

SP realiza neste sábado (19) mutirão de Saúde da Mulher no Outubro Rosa

Para oferecer amplo atendimento, as 475 UBSs estarão abertas das 8h às 17h, oferecendo exames voltados à saúde feminina, como testes rápidos para ISTs, coleta de Papanicolau e consulta médica

Nunes desiste de debate Folha/UOL/RedeTV! e cita reunião com Tarcísio sobre apagão

Nunes lamentou a ausência e pediu compreensão dos organizadores, de Boulos e do público

CNU: resposta sobre revisão de nota da prova discursiva é divulgada

Participante pode ler recursos na Área do Candidato no site do certame

São Paulo recebe R$ 35,5 milhões para transporte de estudantes de áreas rurais em 2024

Valor beneficia 233,27 mil estudantes paulistas. Em todo o país, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar transfere R$ 800 milhões e contempla 4,36 milhões de alunos

Vini Jr entra no top 10 de jogadores mais bem pagos

Confira o ranking completo da Forbes

SUS está preparado para atender transplantados com HIV

Infectologista diz que há protocolos consolidados para a situação

Mulheres sofrem com perda do emprego após diagnóstico de câncer de mama, aponta Datafolha

A pesquisa entrevistou 240 mulheres em cinco cidades, e 134 trabalhavam em atividades remuneradas quando receberam o diagnóstico

“Não tem coragem para debater”, diz Boulos sobre Nunes desistir de debate

Ricardo Nunes (MDB) desistiu de participar do confronto com Guilherme Boulos (PSOL) que estava marcado para hoje (17)