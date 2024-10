SP realiza neste sábado (19) mutirão de Saúde da Mulher no Outubro Rosa

A Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (19), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, o Avança Saúde – Mulher, um mutirão para incentivar e facilitar a realização de vários exames femininos em um único dia, consultar um ginecologista e ter encaminhamento para exames de mamografia e ultrassonografia, conforme avaliação médica. A ação faz parte da Outubro Rosa.

A população pode encontrar o serviço mais próximo por meio da plataforma Busca Saúde.

Para garantir um amplo atendimento, as 475 UBSs estarão abertas das 8h às 17h, oferecendo uma série de exames voltados à saúde feminina, como testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), coleta de Papanicolau, por exemplo.

Além dos serviços oferecidos no dia 19, a Secretaria Municipal da Saúde segue com uma programação extensa ao longo de todo o mês de outubro nas UBSs de todas as regiões da cidade, com ações que ampliam o acesso a exames preventivos e promovem o cuidado integral à saúde feminina, com foco em hábitos alimentares saudáveis, além de palestras sobre a importância do autoexame de mama e métodos contraceptivos.

Também são oferecidas oficinas de artesanato, atividades físicas e rodas de conversa com temas voltados ao bem-estar, prevenção de doenças e empoderamento feminino, com o objetivo de garantir um cuidado integral à saúde da mulher e promover a conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama.