TOP 10 notícias de hoje – 17/01/2024

Temporal deixa um morto e milhares sem energia no Rio Grande do Sul

Chuvas provocaram alagamentos e queda de árvores

Governo de SP apresenta maior usina solar flutuante do país na represa Billings

Tecnologia contribui para desenvolvimento de matriz elétrica mais limpa e renovável; até 2025, investimento na modalidade vai atingir R$ 480 milhões

Renda da elite do país cresce o triplo da dos outros brasileiros

É o primeiro cálculo da concentração no topo da pirâmide no Brasil feito após a divulgação de dados mais detalhados das declarações do IR

Lei garante a professores plano de carreira e jornada reduzida

Após tramitar por 5 anos no Congresso, lei foi sancionada

Quase 48 mil pessoas foram afetadas pelo temporal no Rio de Janeiro

Cerca de 300 pessoas estão desabrigadas e mais de 12 mil desalojadas

Homem que sequestrou ônibus em Santo André criticou preço da passagem, diz motorista

Sequestrador também dizia querer conversar com o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB)

Deputados da Alesp terão 3º aumento de salário em 13 meses

Com o reajuste, os parlamentares passarão a receber R$ 33.006,39 mensais

Lula sanciona lei que cria poupança para estudantes do ensino médio

Recursos são voltados para alunos de baixa renda

Prefeitura define patrocinador do Carnaval de Rua de São Paulo de 2024

Ambev S.A., vencedora da licitação, apresentou o lance de R$ 26,6 milhões

Brasil no Dakar: acidentes atrapalham representantes nacionais

O país iniciou o icônico desafio internacional do deserto com 17 competidores