Prefeitura define patrocinador do Carnaval de Rua de São Paulo de 2024

A Prefeitura concluiu nesta terça-feira (16) o processo licitatório para definição do patrocínio do Carnaval de Rua do município de São Paulo 2024. Em pregão presencial, realizado na sede da Prefeitura, foi declarada vencedora a Ambev S.A., que apresentou o lance de R$ 26,6 milhões.

A empresa informou que, além do valor licitado, fará investimentos em melhorias em um produto ou serviço já existente, de infraestrutura e de orientação e cadastramento dos vendedores ambulante. A cervejeira foi declarada habilitada, após a conferência da documentação entregue aos pregoeiros e da realização de todos os trâmites inerentes à licitação.

O pagamento do valor aprovado será feito em parcela única, no próximo dia 23 de janeiro, conforme consta da Ata do processo. Concluída essa etapa, os representantes da empresa já adiantaram as tratativas para a organização do evento com os representantes da Secretaria Municipal de Subprefeituras (SMSUB).

O Carnaval de Rua de São Paulo de 2024 teve 637 desfiles oficiais aprovados pela Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua 2024. Essa festa será feita por 579 blocos em todas as regiões das Subprefeituras.

A festa faz parte das comemorações pelos 470 anos da cidade de São Paulo. São oito dias de folia, que começa no primeiro final de semana de fevereiro (3 e 4) e termina no dia 18 de fevereiro, com o pós-carnaval.

Para conferir os dados atualizados dos blocos, como trajetos e horários, confira neste link.

As datas do Carnaval de rua são:

Pré-Carnaval: 03 e 04 de fevereiro

Carnaval: 10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Pós-Carnaval: 17 e 18 de fevereiro