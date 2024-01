Homem que sequestrou ônibus em Santo André criticou preço da passagem, diz motorista

O homem de 24 anos que sequestrou um ônibus em Santo André (SP) reclamou do preço da passagem após render o motorista.

O motorista do ônibus, Eduardo, contou que o homem reclamava do preço da passagem. Ele foi entrevistado pelo Encontro, da TV Globo.

O sequestrador também dizia querer conversar com o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB). Ele entrou no ônibus com uma faca e obrigou Eduardo a dirigir até o Paço Municipal. Haviam três passageiros no ônibus.

Eduardo diz que pensou se tratar de um assalto. “Ele empurrou um senhor e já puxou a faca. Falei que ele podia levar tudo, mas ele respondeu que não era um assalto e veio para cima”. Imagens da câmera interna do ônibus mostram a ação violenta do homem.

O sequestrador queria que Eduardo jogasse o ônibus contra os carros na rua. “Pedi para ele ficar calmo e ele disse que eu ia morrer”.

No caminho até a prefeitura, Eduardo passou buzinando pelo Terminal de Santo André para chamar a atenção. “O gerente estava na plataforma e foi checar as câmeras. Ele conseguiu ver que o rapaz estava com uma faca no meu pescoço e ligou para a polícia”.

Quando chegou no Paço Municipal, a polícia já estava no local. Eduardo conta que o sequestrador ficou mais estressado e repetia: “Eu vou morrer, mas ele também vai e a culpa vai ser de vocês [policiais]”.

A PM negociou a saída dos passageiros e Eduardo foi liberado cerca de 30 minutos depois. Eles ficaram reféns do homem por quase 1 hora.

O sequestrador foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado, lesão corporal, ameaça, dano e desacato. A faca usada no crime foi apreendida.