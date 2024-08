TOP 10 notícias de hoje – 13/08/2024

Casos de mpox se aproximam de 100 mil em todo o mundo, alerta OMS

República Democrática do Congo responde por 96% dos casos em junho

Textor detona CBF e ‘convoca’ clubes após nova polêmica de arbitragem

“A CBF não é capaz de gerenciar o nosso Brasileirão”, afirmou o dono do Botafogo

Famílias de vítimas do voo da Voepass rejeitam velório coletivo

Dos 27 passageiros que moravam na região, 18 serão velados em locais escolhidos por parentes e outros três em cidades distantes

Quadrilha que aplica golpes digitais é alvo de operação em SP

Bando praticava diversos delitos patrimoniais usando meios digitais em vários estados brasileiros; 49 mandados são cumpridos

Número de negócios no mercado pet cresce 17% ao ano no Estado de SP desde 2018

Atualmente, são 65 mil empreendimentos de pequeno porte no setor que têm a preferência do consumidor, principalmente se a localização for próxima

Brasil tem mais de 4.600 tentativas de golpe financeiro por hora

Simulação de central telefônica de banco está entre os crimes patrimoniais mais comuns, aponta pesquisa

‘Confesso que pensei em desistir’, reconhece Rebeca Andrade

Ginasta conta no Mais Você que lesões seguidas a fizeram repensar sobre continuar ou não no esporte

Diabetes pode afetar 21,5 milhões de brasileiros até 2030

Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países com maior incidência da doença; Especialista da ADJ Diabetes Brasil alerta sobre fatores de risco

Às vezes o governo gasta mais do que deveria, diz Tarcísio de Freitas

O governador não fez citação direta ao presidente Lula ou seus ministros e aliados

OMS mantém poliomielite como emergência global

Vírus circulante foi detectado na Faixa de Gaza e outros países