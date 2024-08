Número de negócios no mercado pet cresce 17% ao ano no Estado de SP desde 2018

O número de pequenos negócios no mercado pet passou de 29.062 em 2018 para 64.109 ao final de 2023 no Estado de São Paulo. Isso representa um crescimento médio de 17% ao ano no período. Este ano, o número já chegou a 65.090 estabelecimentos, o que mostra a continuidade da ampliação da quantidade de empreendimentos no setor, segundo levantamento do Sebrae-SP a partir de dados da Receita Federal.

Considerando o porte, 55,4% são Microempreendedores Individuais (MEIs), 40,5% são microempresas e 4,1% são empresas de pequeno porte.

O comércio de animais vivos e produtos para animais de estimação se mantém como a maior parcela das empresas, apesar do recuo de 57,7% para 47,2% dos pequenos negócios nesse mercado no período de 2018 a 2023.

Por sua vez, os serviços de higiene e embelezamento de animais domésticos aumentaram sua participação de 23,4% em 2018 para 30,8% em 2023; as atividades veterinárias passaram de 10,8% para 15,2% e os serviços de alojamento de animais domésticos foram de 2,4% para 4,4% dos pequenos negócios no mercado pet.

A boa notícia para os pequenos negócios do setor é que os donos de pets compram relativamente mais serviços em pequenos negócios do que em grandes empresas: veterinário (80%), banho e tosa (62%), hotel (16%) e creche e escola (12%). O consumidor também compra mais de pequenos negócios no comércio, porém, em menor intensidade ante serviços. São itens como medicamentos e suplementos, alimentação e acessórios.

Paralelamente, a localização próxima é o fator que mais influencia na compra dos consumidores em pequenos negócios, citada por 40% dos entrevistados. Outro ponto que faz diferença na escolha é o atendimento ao cliente, citado por 30% dos consumidores de pequenos negócios. Os preços competitivos são o atributo que pesa para 34% na compra em pequenas empresas do mercado pet. A opção por grandes lojas ocorre em 40% dos casos quando a questão é preço competitivo.

“O empreendedor do setor pet, que cresce ano a ano em um bom ritmo, deve estar sempre atento ao comportamento do seu cliente, porque é isso que vai possibilitar que ele ofereça produtos e serviços em sintonia com as necessidades e desejos do público”, afirma a coordenadora de pesquisa da Unidade Gestão Estratégica do Sebrae-SP Carolina Fabris.

Com relação aos gastos, segundo a pesquisa, 51% dos consumidores de pequenos negócios pet gastam entre R$ 101 e R$ 300 por mês e os principais itens são: alimentação (96%), saúde (71%) e higiene (54%). Além disso, 67% dos consumidores que adquirem produtos e serviços de pequenos negócios compram com frequência entre 15 e 30 dias, sendo 32%, quinzenalmente e 35%, mensalmente.

O levantamento mostrou também que 55% dos consumidores pretendem gastar o mesmo este ano na comparação com 2023 e 35% pretendem gastar mais; e 6% acham que irão gastar menos.

A pesquisa foi realizada por e-mail, com 670 consumidores de produtos do mercado pet no Estado de São Paulo, no período de 20 a 29 de maio de 2024.