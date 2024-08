Quadrilha que aplica golpes digitais é alvo de operação em SP

Uma organização criminosa envolvida em crimes digitais é alvo de mandados judiciais nesta terça-feira (13) em diversas cidades do estado de São Paulo.

A Operação Tashi Delek foi deflagrada pela Polícia Militar em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, por meio do Núcleo Especializado na Prevenção e Combate a Delitos Cibernéticos (CyberGarco).

As investigações indicaram a existência de uma quadrilha envolvida com a prática sistêmica de diversos delitos patrimoniais usando meios digitais em diferentes estados brasileiros. Ainda conforme as evidências, os criminosos formaram uma organização criminosa para cometer os estelionatos e lavar dinheiro proveniente dos crimes.

A 1ª Vara Criminal de Santos autorizou o cumprimento de sete mandados de prisão e de 42 de busca e apreensão.

Em torno de 200 policiais, inclusive do Batalhão de Choque da Polícia Militar, e 30 promotores do Gaeco participam da ação. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de São Paulo, nas regiões do Alto Tietê e da Baixada Santista.

A operação está em andamento e, até o momento, cinco alvos foram presos.